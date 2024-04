Mariana Moculescu, acuzații grave, la 5 ani de la decesul Zinei Dumitrescu: ”Cătălin Botezatu e cine e datorită Zinei, trebuia să sară cu bani!”. Amintiri teribile cu ”Mama Zina” EXCLUSIV

Creatoarea de modă Zina Dumitrescu s-a stins din viață, în urmă cu cinci ani, în azilul din Ghermănești, în care locuiește în prezent și fostul milionar Irinel Columbeanu. Nimeni nu știe însă unde să îi aprindă o lumânare. Mariana Moculescu aduce acuzații grave, luându-l în vizor și pe Cătălin Botezatu, manechinul ei preferat: ”Dacă Botezatu este cine este acum i se datorează ei, l-a iubit și l-a ajutat, ca pe propriul copil. Mereu zicea că are doi băieți”, susține Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Mariana Moculescu suferă enorm că nu știe unde să ducă o floare și să aprindă o lumânare pentru sufletul Zinei Dumitrescu, care i-a fost nașă la cununia cu Horia Moculescu:

”Am suferit îngrozitor, când am aflat că ar fi fost incinerată, nu știu nici acum unde i-o fi dus fiul cenușa. Asta este soarta omului. Merita o înmormântare frumoasă, este o diferență, ca de la cer la pământ, cum a fost în viață și cum a plecat din această lume. Mi se face și acum pielea de găină. Este emoționant și mă doare să știu că Zina, una la un milion, ca feminitate, ca forță de muncă, și care a ajutat enorm generația tânără din comunism să mănânce o pâine bună, albă, să ajungă praf și pulbere, nu știm pe unde. Nu știu nici măcar unde să îi aprind o lumânare”.

Mariana Moculescu a mai adăugat, despre regretata creatoare de modă:

”Era o cucoană, am fost hipnotizată de prezența ei, am rămas perplex, când am cunoscut-o. Era de o frumusețe rară, avea ceva din actrițele de la Hollywood, ea făcuse și avocatură și actorie”.