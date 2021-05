Fiul Zinei Dumitrescu, dator vândut la azilul din Ghermănești. Ce gaură uriașă în buget i-a dat patronului EXCLUSIV

Proprietarul centrului de bătrâni din Ghermănești, Ion Cassian, îi bate obrazul unicului fiu al Zinei Dumitrescu, creatoarea de modă care s-a stins din viață, în urmă cu doi ani, în acest azil. Cătălin are de plătit o restanță de aproximativ 10.000 de euro:

”Nu a achitat nici acum datoriile. Eu am dat acest capitol la „pierdute”, m-am resemnat”, ne-a spus Ion Cassian, în interviul pentru impact.ro

Cătălin Negreanu, fiul Zinei Dumitrescu, s-a simțit depășit de situație, când marea creatoare de modă s-a îmbolnăvit, astfel că a adus-o la centrul de bătrâni din Ghermănești.

Numai că, odată lăsată acolo, acesta nu s-a mai interesat de soarta mamei lui, ba, mai mult, nu i-a achitat nici cheltuielile, deși, între timp, vânduse cu zeci de mii de euro apartamentul părinților, din București.

Contactat de reporterii Impact.ro, Ion Cassian, patronul azilului de lux din Ghermănești, unde Zina a fost tratată ca o prințesă, până în ultima clipă a vieții, ne-a mărturisit că și-a pierdut orice speranță privind recuperarea celor 10.000 de euro, restanțele pentru masa, cazarea și tratamentul Zinei:

“Nu am mai vorbit cu fiul Zinei, după moartea acesteia. Nu a luat nici din lucrurile ei, ne-a spus să le dăm de pomană. A vrut doar perechea ei de ochelari, ca amintire, nimic mai mult. Nu a achitat nici acum datoriile. Eu am dat acest capitol la „pierdute”, m-am resemnat”.

După decesul Mamei Zina, Ion Cassian declara, încrezător: “Aștept să se liniștească, pentru că este un moment dureros și pentru Cătălin, fiul ei. Apoi o să-l invit la o cafea, ca să stăm de vorbă și să-i înmânez factura.

Nu am mai făcut calcule în ultimii ani, dar aceasta se ridică undeva în jurul a 10.000 de euro. Și eu sunt supărat pentru cele întâmplate. Zina voia să fie înmormântată la locul său de veci. Acum câțiva ani, am fost cu ea să-mi arate unde este și tot atunci am achitat datoriile la cimitir, întrucât locul de veci nu mai fusese plătit de vreo 10 ani”, povestea Ion Cassian, pentru libertatea.ro