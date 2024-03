Cătălin Botezatu, haină în valoare de 100.00 de euro. Ce obiect special are în dressing: „Am avut-o la bal, în Monaco” VIDEO EXCLUSIV

Cătălin Botezatu a fost prezent marți seară, 19 martie, la un eveniment monden, foarte important, din Capitală , Gala Health Beauty and Lifestyle Awards 2024, primind premiul pentru “Excelență în Fashion”. Cătălin Botezau este un exemplu de stil și eleganță și la fel ca întotdeauna, designer-ul a onorat evenimentul alegând o ținută de-a dreptul spectaculoasă. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, creatorul de modă ne-a spus care este cel mai scump articol vestimentar din garderoba sa. Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit motivul pentru care este supărat și revoltat pe tinerii creatori de modă!

La Gala Health Beauty and Lifestyle Awards 2024, Cătălin Botezatu a primit premiul pentru “Excelență în Fashion”, astfel pentru acest eveniment important, creatorul de modă a ales să îmbrace o ținută pe măsură. Regele modei a făcut Outfit Check în interviul acordat exclusiv pentru Playtech Știri:

Pe de altă parte, și hainele de la second-hand sunt ok, dacă te reprezintă și te regăsești, dacă produsele se prezintă într-o stare bună, atunci, de ce nu?”, ne-a declarat Cătălin Botezatu în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Din punctul meu de vedere, haina îl face pe om. Dacă nu ești îmbrăcat ok și dacă nu arăți în vreun fel, degeaba ești un om de valoare. Depinde, că bineînțeles, omul știe să îi dea valoare, să îi dea viață unui outfit, dar treaba asta cum că haina nu îl face pe om, a apus demult.

“Port niște pantofi Balmain, serie limitată, tot ce vezi pe mine este Viggo by Cătălin Botezatu, ochelarii sunt Tom Ford, accesoriile sunt Alexander McQueen și multe altele. Cel mai scump articol vestimentar din garderoba mea este o capă, făcută în fir de aur. Am purtat-o la balul Prințului Albert, la Monaco, 100.000 de euro!

Cătălin Botezatu este supărat pe tinerii designeri! Regele modei spune că este de-a dreptul revoltat, după ce reporter-ul Playtech Știri l-a întrebat ce sfaturi le dă tinerilor la început de drum în carieră:

“Nu le mai dau niciun sfat! Am dat sfaturi multora, am luat mulți designer pe lângă mine, i-am crescut, iar mulți dintre ei au fost nerecunoscători, m-au dezamăgit, așa că nu le mai dau niciun sfat. Nici mie nu mi-a dat nimeni niciun sfat, contrar tutuor aparențelor.

Am crescut în acest domeniu singur, m-am autoeducat, nu am ajuns aici datorită nimănui. Eu am ajuns la doamna Zina Dumitrescu ca model, dar deja lucram la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare și la UCECOM.

M-a dus acolo fosta mea iubită, Dana Opșitaru, deci nu pot să spun că exist sau ceea ce sunt este datorită cuiva, ci este datorită lui Dumnezeu și a mamei mele care m-a făcut!”, ne-a dezvăluit Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.