Marian Iancu a slăbit enorm în cei opt ani în care a stat în închisoare. „Acolo mâncarea nu are niciun gust”. Cum arată acum fostul patron de la Poli Timișoara – GALERIE FOTO

Marian Iancu, prima apariție într-un studio de presă după cei opt ani în care stat la închisoare. Fostul patron al echipei Poli Timișoara a slăbit 36 de kilograme în perioada în care a fost lipsit de libertate, după ce a fost condamnat în două dosare în care statul român a fost păgubit de multe zeci de milioane de euro.

Marian Iancu a fost condamnat la 12 de închisoare, dar a fost eliberat mai devreme cu patru ani. În cei opt ani în care a fost închis, fostul patron al echipei Poli Timișoara a slăbit foarte mult. Nu-i plăcea mâncarea, dar s-a și gândit că fi și un moment bun să mai dea jos din kilogramele în plus.

„Am slăbit pentru că a trebuit să slăbesc. Aveam 140 de kilograme când am intrat și am ieșit cu 104. Am luat deja două, trei kilograme în șapte luni și nu e mult. Acolo mâncarea n-are niciun gust. Era și un magazin, ai ce să-ți cumperi, chiar dacă nu se compară cu ce aveai acasă. Ai anumite carduri cu bani pe care le poți folosi, plus pachetele care vin de acasă”, a spus, la gsp.ro, fostul investitor al formației din Banat.