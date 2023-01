Marian Iancu a slăbit 30 de kilograme în închisoare. „Am fost la odihnă”. Atac la Dan Șucu, acționarul clubului Rapid. „Mobila e impersonală, nu are suflet”

Marian Iancu a ieșit la atac și i-a criticat dur pe cei care conduc clubul Rapid, pentru că l-au vândut pe Rareș Ilie. Principala este țintă este Dan Șucu, noul acționar al clubului din Giulești. Fostul patron de la Poli Timișoara a ieșit din închisoare acum șase luni și a dezvăluit că a slăbit 30 de kilograme în perioada de detenție.

Marian Iancu a fost finanțator la clubul de fotbal Poli Timișoara, dar clubul său de suflet este Rapid. A ieșit din închisoare acum aproape opt luni și în primul său interviu l-a atacat pe Dan Șucu. I-a reproșat afaceristului că l-a vândut pe Rareș Ilie în Franța. Fotbalistul a fost transferat de Nice cu cinci milioane de euro.

Aici joci fotbal, muncești și conduci suflete, oameni, stări de spirit. E cu totul altceva. A conduce corporatist înseamnă, într-adevăr, rezultate financiare, dar nu rezultate sportive. Mai ales într-un an al centenarului în care era nevoie de o emulație în plus față de tribună

„Nu vii la o echipă care are un anumit nivel financiar și îl vinzi pe Rareș Ilie. Vii la echipă să investești, nu să vinzi. Nu poți să vinzi un astfel de jucător, cu finețe, care poartă spiritul Rapidului. Vii la echipă și prima decizie pe care o iei e să-l vinzi pe Rareș Ilie… nu mi-a creat o stare de siguranță. La Rapid nu vinzi mobilă, nu faci comerț cu mobilă, nu produci mobilă. Mobila e impersonală, nu are suflet, n-are caracter, nu gândește.

Fostul investitor din fotbal l-a criticat și pe Daniel Niculae și i-a transmis că nu are suficientă experiență ca să conducă un club de talia Rapidului.

Marian Iancu a fost eliberat din detenție în luna iunie a anului trecut, după opt ani. A ieșit mult mai slab de pe poarta închisorii.

„Am fost puțin ocupat în ultimii opt ani de zile. Ocupat cu ghilimelele de rigoare. Am fost la odihnă. Acum, am o ordine de priorități, pe care o parcurg. Trebuie să recuperez timpul pierdut și pe asta mă focusez acum.

Nu am avut nicio problemă de sănătate cât timp am fost închis. Chiar deloc. Am slăbit un pic. Am făcut sport. Există și o parte plină a paharului, m-am ocupat de ceea ce nu m-am putut ocupa în libertate. Am slăbit vreo 30 de kilograme. Nu am absolut nimic, dimpotrivă, sunt chiar mai bine decât înainte” mai spus fostul patron al formației din din Banat.