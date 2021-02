Marian Godină, reacții adverse severe după vaccinul anti-Covid. Ce s-a întâmplat cu polițistul

Marian Godină a devenit cunoscut datorită blogg-urilor sau postărilor ce le distribuia pe site-urile de socializare. El își exprima opinia cu privire la anumite probleme din țara noastră. Este născut pe 7 septembrie 1986, iar de 11 ani este polițist. Recent, s-a vaccinat împotriva noului coronovirus și a decis să-și împărtășească experiența pe Facebook.

Recent, Marian Godină s-a vaccinat împotriva Covid-19. Acesta a suferit câteva reacții adverse, unde le-a relatat mai detaliat pe pagina sa de Facebook. Înainte de a adormi, a simțit că îi este foarte frig. Avea dureri mari în zona capului, simțea durere musculară dar și articulațiile îl deranjau. A dormit foarte puțin, dar, treptat, începe să se simtă din ce în ce mai bine.

„Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață. Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă. Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm, iar de la 5 la 8 am dormit în reprize pentru că am schimbat vreo patru tricouri. Acum mă mai doare puțin capul, umărul cu vaccinul și cred că mai am puțină febră”, a explicat Marian Godină.