Marian Drăgulescu nici nu vrea să mai audă de Survivor: „Nu am mai urmărit anul ăsta emisiunea!”. Cu ce se ocupă după show-ul televizat. EXCLUSIV

Emisiunea-concurs „Survivor” (PRO TV) este una dintre „reginele audienței”, în materie de televiziune. Iată însă că Marian Drăgulescu, fost campion olimpic și mondial la gimnastică masculină, dar și fost participant în competiție, face notă discordantă și nu mai urmărește producția tv de succes. Cel puțin, așa susține el, exclusiv pentru Playtech Știri.

Marian Drăgulescu ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri:

„Nu am mai urmărit anul acesta emisiunea ”Survivor”. Pur și simplu, nu am mai avut timp! Asta fiindcă am si alte proiecte si nu mai simt nevoia să mă uit la televizor. Prefer să fac altceva!”.