Marian Drăgulescu a dezvăluit când a fost poreclit „Marocanul”. „Nimeni nu-mi mai spunea pe nume”

Marian Drăgulescu nu este deloc supărat că i se spune „Marocanul” și a acordat un interviu în care a dezvăluit unde a primit această poreclă. Fostul cvadruplu campion mondial a vorbit și despre un accident foarte dur din cariera lui. A căzut direct în cap, iar revenirea a fost foarte dificilă: șase luni nu putut să intre în sală să se antreneze.

Marian Drăgulescu s-a retras cu mare greutate din viața de sportiv și s-a apucat de profesia de antrenor la clubul CSA Steaua. Este cel mai medaliat sportiv din gimnastica masculină românească și a câștigat 31 de trofee în competițiile de seniori. În sală este cunoscut și drept „Marocanul”, o poreclă care îl „urmărește” încă din perioada în care concura la juniori. S-a amuzat foarte tare când a povestit și de ce i s-a spus așa.

Gimnastul a mai spus că setea de victorii i-a fost deschisă la Campionatul European de Juniori din anul 1998, când a câștigat patru medalii. Drumul spre succes a fost anevoios și presărat cu multe accidente și probleme medicale. Unul dintre incidente l-a avut chiar în momentul în care a executat exercițiul de la sărituri care îi poartă numele. Șase luni a avut de tras după acest acest accident.

„Eram în al treilea meu an de seniorat, când am căzut în cap. Asta la concurs, pentru că la antrenamente mai cădeam, dar acolo ajungeam pe moale, pe saltele. Aici am ratat direct, chiar la «Săritura Drăgulescu». Zilnic încercam să revin, nu puteam, nu pricepeam ce se petrece cu mine. A fost o perioadă lungă. Mă gândeam la ce este mai rău, mai ales că aveam doar 21 de ani. Până la urmă, am revenit!”, a mai spus fostul sportiv.