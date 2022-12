Ce planuri are Marian Drăgulescu cu fiul lui de 16 ani, care a abandonat gimnastica de performanță: „Se descurcă de minune”. Interviu EXCLUSIV

Marian Drăgulescu (41 de ani) se declară un tată mândru de cei doi copii ai săi, care au înclinații artistice. Richard cântă și, la doar 16 ani, a urcat deja pe scenă, în fața unui public numeros. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Marian ne-a spus că intenționează să-și convingă fiul, fost gimnast, să participe la un concurs de talente, pentru a avea astfel ocazia să fie remarcat, pe plan muzical. Iar în ceea ce o privește pe fiica lui, iată că Beatrice a avut deja prima expoziție de pictură.

Chiar dacă-și vede cei doi copii, pe care-i are cu Larisa Drăgulescu, doar de două-trei ori pe an, Marian Drăgulescu este în egală măsură preocupat de viitorul lor. Fostul campion de gimnastică se declară un tată mândru că fiica sa, Beatrice, în vârstă de 18 ani, și Richard, 16 ani, au înclinații artistice.

Fiul său studiază chitara și cântă și deja a urcat pe scenă, în fața unui public numeros. Marian intenționează să-și convingă băiatul, fost gimnast, cu rezultate spectaculoase la sol, aparat la care și el a fost campion mondial, să participe la un concurs de talente, pentru a se face remarcat:

În ceea ce o privește pe fiica sa, Beatrice, ea pictează și a avut deja o primă expoziție. Din cauza problemelor auditive, avute din naștere, ea e nevoită să poarte toată viața aparatul care o ajută să audă:

Marian nu va putea să-și vadă copiii de Sărbători, dat fiind faptul că recent și-a deschis propria sa academie de gimnastică, care-i poartă numele:

„Nu pot merge acolo de Sărbători, abia am dat drumul la academie, avem de lucru. Îi văd cam de două-trei ori pe an. În rest, online”.

Altfel, pe lângă faptul că și-a deschis propria academie de gimnastică, acesta antrenează în prezent și la CSA Steaua. Fostul mare campion de gimnastică are deja grad de locotenent-colonel și pentru că se fac deja cinci ani de la ultima sa avansare, ar trebui să fie numit colonel:

Încercăm să ne facem treaba, am fost cu copiii de la Steaua, la competiții, am adus multe medalii”, ne-a mai declarat Marian Drăgulescu .

Dat fiind faptul că și-a deschis propria academie, Marian Drăgulescu e deja în căutare de tinere talente. Acesta a fost, recent, în mai multe școli și le-a predat elevilor și câteva ore de sport:

„Școala merge bine, sunem serioși, ne vedem de treabă, lucrurile funcționează. Totul e pus la punct. Am început antrenamentele. În momentul de față, avem câte o oră pe zi, de săptămâna viitoare câte două ore, apoi vom extinde programul.

Am fost prin cinci școli, și-n grădinițe. Am fost personal. Am ținut și ore de sport cu copiii. Săptămâna asta am ținut ore de sport cu patru clase, cu 90 de copii, a fost distractiv. Sunt foarte multe săli de activități recreative, sportive pentru copii, care țin și cursuri de gimnastică, doar că nu au atâtea echipamente ca la noi. Antrenez și eu.

Important e că după ce vin la noi, copiii doresc să revină, asta e mulțumirea noastră. Avem mai multe fetițe decât băieței. Copiii au între 3 și 14 ani. Sunt copii care practică și alte sporturi, gen dansuri, karate, care doresc să învețe și anumite elemente din gimnastică. Și unde pot să le învețe cel mai bine, decât la noi la academie.

Un flick înapoi, de exemplu, deși pare complicat, pentru gimnastică, e un element simplu, de bază, care se poate învăța rapid. În școli acum se fac mai mult jocuri de echipă. Noi avem și ladă, dar din burete, încât copiilor să nu le fie frică.

Pe copiii care fac și alte sporturi îi ajutăm să-și dezvolte motricitatea, să-și îmbunătățească coordonarea, flexibilitatea”, a adăugat fostul mare campion, care nu ne-a ascuns nici faptul că nu mai păstrează legătura cu Corina, ultima lui soție.