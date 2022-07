Maria Zaharova, dedicație batjocoritoare la adresa unui oficial SUA. Ce melodie a folosit pentru a-l amenința

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, șochează din nou Occidentul după răspunsul pe care l-a transmis ca replică la mesajul Departamentului de Stat de la Washington. Potrivit agenției de presă TASS, mâna dreaptă a lui Serghei Lavrov a ironizat SUA cu versuri dintr-o melodie cântată de Britney Spears.

Excentrica Maria Zaharova i-a adresat o dedicație lui Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, după ce acesta a transmis că Rusia trebuie să ofere un motiv bine întemeiat pentru a se justifica o posibilă întâlnire între șefii diplomației celor două țări, Antony Blinken și Serghei Lavrov la summitul G20, care va avea loc în Indonezia.

Mesajul purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe vine la scurt timp după ce Vladimir Putin și-a exprimat dorința de a participa la summitul 20, în ciuda faptului că SUA îi ceruse Indoneziei să nu invite Rusia la întâlnire.

Astfel, în urma declarațiilor acide făcute de Ned Price, Maria Zaharova i-a răspuns acestuia cu un fragment din melodia cântăreței Britney Spears „One more time”, care înseamnă „încă o dată”

Așa se face că, omul care se ocupă cu transmiterea celor mai importante informații din cadrul Ministerului rus de Externe a postat mai multe versuri în postarea sa, reieșind ironia pe care o manifestă față de părerea SUA:

„My loneliness is killing me (and I) / I must confess I still believe (still believe) / When I’m not with you I lose my mind / Give me a sign / Hit me baby one more time”.

Singurătatea mă omoară (Şi eu)/ Trebuie să mprturisesc, încă cred(Încă cred)/ Când nu sunt cu tine îmi pierd minţile/ Dă-mi un semn/ Loveşte-mă, iubitule, încă o dată