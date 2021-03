Elena Merișoreanu, dezvăluire despre Aurel Pădureanu. De ce nu va merge la înmormântarea Corneliei Catanga

Moartea fulgerătoare a Corneliei Catanga a căzut ca un trăsnet peste lumea muzicală din România. Cântăreața a murit vineri dimineață, răpusă de COVID, în urma unui stop cardio-respirator. Printre cei care au luat legătura în ultimele două săptămâni cu solista se numără și Elena Merișoreanu, de ziua ”Reginei muzicii lăutărești”.

Elena Merișoreanu, prietenă bună cu Cornelia Catanga, a vorbit cu aceasta ultima dată chiar săptămâna trecută. Catanga i s-ar fi plâns solistei de muzică populară că nu mai are deloc bani, dar nu a pomenit ceva despre COVID-19. În ceea ce privește înmormântarea, subiect controversat, Merișoreanu susține că familia nu poate susține financiar petrecania, dar că toți colegii au sărit în ajutor și vor face chetă pentru a o conduce pe solistă pe ultimul drum așa cum se cuvine.

Sprijin va acorda, în schimb nu va putea fi prezentă fizic la căpătâiul artistei, din cauza condițiilor epidemiologice. Cât despre starea în care se află soțul vedetei, Aurel Pădureanu, nu a dat prea multe detalii, dar a spus că, din informațiile ei, și acesta a contractat noul virus.

„Am vorbit chiar de ziua ei, acum două saptămâni și apoi iar săptămâna trecută. Nu mi-a spuns că e bolnavă, ea se plângea de Gabi Luncă că e în spital. Se plângea mai degrabă că nu mai avea deloc bani. Nu are bani nici de înmormântare, am decis noi colegii să facem o chetă! Eu nu mă duc la înmormântare că nu avem voie. Are loc de veci, din câte știu eu în satul ei, lângă Buzău!Din câte știu și soțul ei, Aurel Pădureanu are Covid”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click.