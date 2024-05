Maria Constantin, primele declarații despre reality-show-ul de la Antena Stars. De ce nu a acceptat proiectul din prima: „Am stat un pic pe gânduri” EXCLUSIV

Maria Constantin este cunoscută drept una dintre cele mai frumoase artiste de la noi din țară. Vedeta este acum protagonista unui nou show de televiziune. Telespectatorii vor avea șansa să o cunoască mai bine pe frumoasa interpretă de muzică populară. Maria a semnat, de curând, cu Antena Stars și este protagonista show-ului „În culisele celebrităţii”. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv și ne-a dezvăluit motivul pentru care a stat pe gânduri până a acceptat proiectul, dar și ce a spus soțul despre emisiune.

Chiar dacă este obișnuită să apară pe micile ecrane, participând, în trecut, în proiecte de mare anvergură, precum Survivor sau Ferma Vedetelor, acum Maria Constantin a acceptat o nouă provocare, la care a stat puțin pe gânduri. Vedeta este protagonista unui nou reality-show care va fi difuzat pe Antena Stars:

„Este un proiect de suflet, care, în primă fază, când mi s-a propus lucrul acesta, am stat un pic și m-am gândit, pentru că, bineînțeles, trebuie să existe multă implicare din partea mea, dar până la urmă am acceptat.

Maria Constantin ne-a spus motivul real pentru care nu a acceptat imediat proiectul, ci a ales să se gândească un pic înainte:

„Știam că vor fi cameramanii lângă mine din momentul în care mă trezesc, până în momentul în care adorm, din cauza asta am stat un pic pe gânduri. Mi se pare puțin greu pentru că am foarte multe lucruri de făcut și fiind un program destul de încărcat, exista probabilitatea ca în locurile unde merg, mulți oameni să nu accepte să fie filmați.

Pur si simplu la chestia asta m-am gândir, pentru că nu toată lumea vrea să apară și nu toată lumea este deschisă pentru a fi filmați. Mulți se blochează când văd camerele de filmat. A trebuit să pun mâna pe telefon, să sun, i-am întrebat dacă vor și când am văzut că am acceptul tuturor, atunci am acceptat și eu.”, ne-a dezvăluit artista, în exclusivitate pentru Playtech Știri.