Problemele genetice cu care Oana Roman se confruntă de la 20 de ani. Ce nu face niciodată fiica lui Petre Roman acasă: „Aşa m-a învăţat mama” EXCLUSIV

Oana Roman a fost prezentă recent la un eveniment monden dedicat domeniului beauty, organizat de Diana Baicu, cofondatoarea Top Line. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv Playtech Știri și ne-a dezvăluit cât de des merge la coafor pentru a se răsfăța. Fiica lui Petre Roman ne-a mărturisit cu ce probleme genetice se confruntă încă de la 20 de ani.

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Oana Roman ne-a dezvăluit că merge foarte des la salon să se răsețe, mai ales pentru că așa a fost învățată de mama ei, Mioara Roman. Vedeta a ținut cont întotdeauna de sfaturile femeii care i-a dat viață. Mai mult decât atât, ne-a mai spus cu ce probleme genetice se confruntă încă de la 20 de ani:

Acum, o dată pe săptămână mă duc și mă spăl, iar la două săptămâni mă duc să mă vopsesc, pentru că am foarte mult păr alb. Este genetic, de la 20 de ani am păr alb. Mama a avut la fel, bunica la fel, deci o dată pe săptămână sunt la coafor. Sunt clientă fidelă.”, ne-a declarat Oana Roman, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a avut probleme mari cu părul, după ce s-a vopsit și a aplicat extensii. Vedeta și-a distrus părul, astfel a fost nevoită să poarte timp de un an peruci:

„Am avut probleme foarte mari cu părul pentru că întotdeauna am avut părul scurt, făcând sport mulți ani, apoi am început să îl vopsesc prost și s-a stricat. Pentru că nu aveam păr, am început să îmi pun extensii. Mi-am dat jos extensiile, iar pentru că nu aveam destul de mult păr, mi-am făcut permanent și mi-am distrus părul.

Acum vreo 2 ani și ceva aveam părul distrus complet, eram cheală, ce să zic? Un an și ceva am purtat peruci. Am încercat toate tratamentele posibile din lumea asta și nu a funcționat nimic. Apoi, am testat niște produse pe care mi le-a trimis un domn care le importa în România și s-a întâmplat minunea. Acum am un păr sănătos și frumos!”, ne-a mai spus Oana Roman.