Maria Constantin, în lacrimi la TV. Ce i-a spus lui Teo Trandafir la Kanal D

Drama din viața Mariei Constantin. Are o voce incredibilă, o carieră de succes și este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România. Cu toate acestea, zâmbetul ei luminos ascunde o durere fără margini. Ce s-a întâmplat cu fiul celebrei artiste.

Într-un moment de vulnerabilitate asumată, Maria Constantin a izbucnit în plâns în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D. Îndurerată și emoționată, în același timp, frumoasa blindină a dezvăluit care este cea mai mare durere a sa.

Maria Constantin a fost nevoită să renunțe la fiul ei, care a rămas să locuiască împreună cu tatăl său, primul soț al renumite cântărețe.

Fiind foarte tânără, interpreta a ales să plece să lucreze, pentru a-și îmbunătăți situația financiară. Sacrificiul pe care l-a făcut Maria Constantin a fost enorm, întrucât nu a apucat să-și vadă copilul crescând alături de ea.

„Eu trebuia să merg să fac bani cumva, că nu aveam o situație financiară foarte bună în acel moment, chiar dacă eram angajată la un ansamblu de renume. Vă spun sincer că era salariul minim pe economie.

Nu aș fi putut să supraviețuiesc doar din acel salariu. M-am gândit la binele copilului, unde îi este cel mai bine, atunci am căzut de acord că va rămâne copilul în casa părinților lui și alături de tată.

Eu știu că este cel mai cumplit lucru să nu stai lângă copilul tău și să te bucuri când îl vezi cum crește în fiecare zi, când mai spune ceva nou, să îl vezi când râde.

Da, e cumplit și frustrant. Au fost momente în care nu mai voiam să mă trezesc, a fost o perioadă super grea, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste.

Eu nu am avut norocul ăsta, să am o viață liniștită, să mă căsătoresc, să am un copil și să trăim până la adânci bătrâneți cei mai fericiți”, a mărturisit Maria Constantin, în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D.