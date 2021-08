Maria Constantin se pregătește să devină mamă din nou: ‘Sunt foarte bine’

Maria Constantin este din ce în ce mai fericită. Aceasta a vorbit recent despre un al doilea copil și a spus fanilor că lucrurile sunt echilibrate acum în viața sa. Cu ce alte detalii a venit artista?

Viața Mariei Constantin s-a așezat, iar ea pare mai fericită decât a fost vreodată. Cunoscuta cântăreață și-a găsit liniștea alături de Robert Stoica și trăiește o poveste de dragoste așa cum și-a dorit. Bărbatul a reușit să-i cucerească iremediabil inima și să o facă să viseze la viitor.

Blondina este des întrebată despre rolul de mămică pentru a doua oară. Vedeta în vârstă de 34 de ani se poate considera acum o femeie împlinită pentru că are o carieră în plină ascensiune, are o relație frumoasă și o minunăție de băiețel de care să fie mândră.

Amintim că artista a suferit enorm din cauza mariajelor avute. Femeia a fost căsătorită cu Codruț, tatăl fiului său, ulterior cu omul de afaceri Marcel Toader. De asemenea, anul trecut a încheiat o poveste de iubire alături de Dacian Varga, dar nu și-a pierdut niciodată speranța că într-o bună zi va avea la braț un bărbat alături de care să clădească o familie.

”Important este că am copilul mare și sănătos, e foarte fericit că are mama doar un băiat. Nu am discutat cu el despre asta (n.r. dacă-și dorește un frățior sau o surioară), nu știu dacă și-ar dori, nici noi nu ne-am gândit momentan la asta.

Vedem, ce o vrea Dumnezeu. Important este că sunt foarte bine, s-au așezat lucrurile și în viața mea când nu mă așteptam”, a declarat aceasta.