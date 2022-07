Maria Constantin îi dă replica Iuliei Albu după ce a fost făcută „pui rotisat”: „Nici nu prea mă interesează”

Maria Constantin îi dă replica Iuliei Albu, după ce a fost făcută „pui rotisat”. Fashion designerul a criticat-o pe artista, spunându-i că a exagerat cu bronzul și că „are ceva de picoliță”. Tot Iulia Albu a comentat și ținuta artistei Mariei Constantin, spunând că are un top pe care Britney Spears l-ar fi purtat acum două decenii. Iulia Albu a mai spus că artista are „boala tanorexiei”, adică exagerează cu mersul la solar și arată ca un „pui rotisat”.

Maria Constantin a dat replica tuturor acestor afirmații susține de Iulia Albu, în emisiunea „Poliția Modei”. Maria Constantin a declarat că se bronzează repede, însă la fel de repede i se trece bronzul, întrucât are tenul deschis la culoare.

Maria Constantin a fost criticată și la capitolul vestimentație. Ea a spus însă că nu se lasă afectată de astfel de critici, ci doar dacă acestea ar viza vocea sau actul său artistic, dat fiind faptul că este artistă.

„Nu că nu mă deranjează, că na, e logic că, dacă îi spui unui om că e prost îmbrăcat, e logic că îl deranjează lucrul acesta, dar în același timp dacă îi explici cum ar fi fost corect, atunci e cumva constructiv. Mă deranjează foarte tare când cineva spune că nu cânt bine sau că nu am talent. Eu am făcut Conservatorul, eu sunt specialistă în muzică. Nu sunt pe partea asta de vestimentație”, a spus Maria Constantin.

Tot în emisiunea „Poliția Modei”, Anca Serea a afirmat despre Maria Constantin că i se pare cam deplasat faptul că „și-a pus un bust atât de generos” și că exagerează cu hainele decoltate. În replică, Maria Constantin a mai spus:

„Nu cred că am apărut eu mamaia, cea mai prost îmbrăcată… acum da, de când mi-am pus implanturi și așa și dacă am suferit atâția ani că nu aveam un bust atât de OK, mai ales după o naștere, n-am prea purtat rochii decoltate și am zis acum să recuperez în perioada asta”, a încheiat Maria Constantin.