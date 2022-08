Maria Constantin, cerută de soţie. Ce nu va face deloc la nunta ei, i-a purtat ghinion în trecut

Maria Constantin, cerută în căsătorie de către Robert Stoica. Este a treia nuntă pe care o organizează cântăreața, dar se spune că a treia oară este cu noroc. Cel puțin, așa speră celebra artistă care își dorește să îmbrace din nou rochia de mireasă. Spre deosebire de primele evenimente, la acesta vor participa doar persoane apropiate mirilor, care le-au fost alături și la bine, și la rău. Iată ce a dezvăluit Maria Constantin despre nunta cu Robert Stoica!

Cântăreața de muzică populară Maria Constantin se căsătorește cu actualul său iubit. Artista a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei și plănuiește să organizeze o nuntă mai deosebită decât celelalte. Solista a furnizat jurnaliștilor și o fotografie cu inelul de logodnă, încărcată în galeria FOTO a articolului.

„La anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul”, a dezvăluit Maria Constantin, într-o intervenție pentru EGO.ro.