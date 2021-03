Ce a spus Maria Constantin despre Ștefan Bănică Jr. Cătălin Măruță a început să țipe în platou: ”Ștefaneee!”

Maria Constantin vine cu dezvăluiri neașteptate despre nimeni altul decât Ștefan Bănică Jr. Cătălin Măruță a rămas șocat la mărturiile cunoscutei cântărețe. Acesta a început să țipe în platou.

Cunoscuta interpretă de muzică populară a acceptat provocarea picantă din cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Moderatorul emisiunii a încercat să o tragă de limbă pe cât a putut și să o facă să fie la fel de asumată ca mulți dintre participanții la această rubrică.

Din păcate, blondina a considerat că nu vrea să creeze scandaluri sau controverse, așa că a renunțat să citească la multe întrebări și a mâncat picant pentru a ascunde răspunsurile ce poate nu o avantajau.

Cu toate astea, a ales totuși să lase și publicului ceva la iveală, așa că a răspuns la următoarea: „Numește un bărbat din showbiz pe care îl admiri și pe care l-ai lua de bărbat”.

Tânăra cântăreață s-a dus imediat cu gândul la soțul Laviniei Pîrva. „Îl admir din copilărie, l-am văzut la televizor, deși îmi pare rău că nu am reușit să ajung la concertele lui”, a mărturisit blondina despre celebrul jurat de la „X Factor”

“Ea și Robert s-au mutat împreună, în urmă cu un an, și se înțeleg de minune. Însă, sunt de mai mult timp împreună. El se descurcă bine, pe plan financiar, are afaceri imobiliare și o pensiune în Argeș. Sunt foarte fericiți împreună.

De exemplu, de ziua ei, când a împlinit 34 de ani, el i-a făcut cadou un buchet imens de trandafiri și un inel de logodnă. Amândoi au mai fost căsătoriți, amândoi au copii din alte relații, dar asta nu i-a impiedicat să ia totul de la zero, pentru un viitor comun”, ne-au spus surse din apropierea celor doi.

”Eu tot timpul mi-am dorit o familie, probabil și din cauza încercărilor mele eșuate, dar am trecut prin niște experiențe și am învățat să nu mai accept foarte multe lucruri. Nu aș spune ”NU” la o a treia căsnicie, sunt tânără, sunt într-o relație, de ce nu aș împărți viața cu cineva, poate până la adânci bătrâneți. Doamne ajută, să fie cu noroc. Au fost și oameni care nu au avut încredere că voi ajunge aici. Am trecut peste asta și am încercat să îmi îndeplinesc visul. Am avut foarte multe nopți în care îmi doream să nu mă mai trezesc, plângeam. Sunt momente în viață când trebuie să te întărești, că altfel cazi. Este foarte greu, pentru că meseria noastră este extrem de solicitantă”

Maria Constantin (Sursa: spynews.ro)