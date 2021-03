Ce operație estetică și-a făcut Maria Constantin: ‘Este cea mai bună variantă’

Maria Constantin a surprins din nou. Acesta și-a pus silicoane și s-a afișat cu noul bust pe rețelele de socializare, fiind tare mândră de rezultat. Dar de ce oare a recurs la această decizie?

Ce operație estetică și-a făcut Maria Constantin

Maria Constantin și-a pus silicoane. Ea spune că s-a simțit complexată cu bustul ei după ce a născut, fapt pentru care a decis să-l mărească.

”Pentru ca mâine este ziua mea am decis ca a venit momentul sa ma las pe mâna celui mai bun doctor și sa îmi rezolv complexul pe care îl aveam, din momentul in care am născut, așa ca am decis împreuna cu domnul doctor ca cea mai buna varianta ar fi implant mamar 400 CC Full! Happy birthday to me🍾🎂”, a notat Maria Constantin pe contul de Instagram.

În ce privește părerile internauților, unii au blamat-o pentru decizia luată, iar alții au felicitat-o pentru intervenția reușită. Acum, Maria Constantin se consideră o femeie pe deplin mulțumită:

Ce a dezvăluit Maria Constantin despre căsnicia cu Marcel Toader

Maria Constantin a povestit recent despre căsnicia cu Marcel Toader, spunând că ar fi fost supusă la agresiuni. Artista a făcut dezvăluirile la doi ani după moartea fostului soț.

”Da, a fost (n.r agresiune fizică). Simplul fapt că am spus că vreau să se termine relația noastră. Eu am fost cea care în noaptea respectivă am vrut să plec. Am plecat a doua zi, am încercat să iau lucrurile cu calm, fiecare pas l-am făcut cu calm. Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros… atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ai fi, nu mai există comunicare, apreciere, te simți în plus… am consierat că decât să fiu în plus, mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a spus Maria Constantin, la Antena Stars.

Maximilan, fiul lui Marcel Toader a ținut să precizeze că nu înțelege de ce a făcut astfel de afirmații, la doi ani de la moartea tatălui ei