Maria Cârneci a cântat la Crevedia. A fost la un pas de tragedie: ”Să mor de vă mint”

Ieri seară, locuitorii localității Crevedia au fost martorii unei adevărate drame. Printre cei care au fost la un pas de tragedie se aflat și celebra solistă Maria Cârneci care a cântat în localitate chiar în aceeași zi, spunând că ”Am cântat în localitatea aia”.

Una din cele mai îndrăgite soliste de muzică de petrecere, Maria Cârneci, este invitată în toată țara să cânte, fie pe scenă fie la petreceri private. Unul din aceste momente, conform artistei, a avut loc chiar în localitatea în care ieri aa vut loc tragedia de la depozitul de GPL.

Dar, se pare că vedeta a avut noroc, având în vedere că aceasta participase la o cântare cu o zi înaintea producerii exploziei devastatoare, care a lăsat în urma sa peste 50 de victime.

”Hai să vă spun ceva? Ați văzut bubuiala, explozia? Să mor de vă mint că eu vineri am cântat acolo. Am cântat în localitatea aia, e un sat, am avut eveniment acolo.

Am avut o recepție de prispă și eram aproape de bubuială. La nuntă așa se spune, recepție de prispă, de la nașul o pereche de adidași.”povestește artista.