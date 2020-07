Margherita de la Clejani, probleme grave cu tenul. Ce s-a văzut fără să își dea seama

Blondina nu mai are nevoie de nici o prezentare, cu siguranță o știe toată lumea. Cum arată de fapt Margherita de la Clejani.

Fiica Clejanilor a fost invitată la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, unde și-a lansat oficial noua piesă. După ce a fost lăsată să vorbească despre noua sa piesă, Dani nu a mai rezistat și a adus în discuție accidentul pe care l-a provocat aceasta în urmă cu două luni, în București. Atunci, se specula că aceasta se afla sub influența unor substanțe interzise.

”- Conduci? Mai ai voie să conduci?

– Deocamdată nu am permis de conducere. Probabil după ce se va finaliza așa-zisă problemă din viața mea. Am avut un accident, știm cu toții. Oricărui om i se poate întâmpla. Nu sunt nici prima, nici ultima și cel fără de păcat să arunce cu piatra. Nu are nimeni de ce să mă condamne pentru nimic”, a spus Margherita.