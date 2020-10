Boala pe care Simona Halep a ținut-o secretă. Ce suferință îndură de peste 11 ani

Simona Halep a declarat că de 11 ani aceasta evoluează cu orteză din cauza durerilor la tendon. Această orteză este un dispozitiv ortopedic care are rolul de a ușura, stabiliza ori corecta articulațiile, mușchii ori oasele.

Boala pe care Simona Halep a ținut-o secretă

„Acum vreo 10 – 11 ani eram în străinătate și m-a luat durerea de tendon. Atunci doctorul de la turneu mi-a recomandat să fac un test. Am făcut și de atunci am avut parte de orteză. Am folosit-o zi de zi.

Atunci când merg am renunțat la ele pentru că vreau să se așeze tălpile și să mă simt și eu un pic mai comod, dar atunci când fac efort le folosesc în permanență. Mi-au echlibrat tot corpul. Înainte eram cu 1 – 1.5 la sută diferență, atunci când călcam de pe un picior pe celălalt, iar acum sunt la 0.1 – 0.2 la sută. Am progresat foarte mult în anii aceștia”, a dezvăluit Simona Halep pentru cei de la Asociația de Pediatrie, citată de as.ro.

„Am avut dureri în talpă”

Simona Halep a jucat o singură dată fără orteză, dar a suportat consecințele.

„Am jucat, dar pentru că le-am uitat…Nu a fost voia mea. Le-am uitat la hotel și a trebuit să joc o oră fără ele. Am avut dureri în talpă și am făcut febră musculară la mușchii din talpă”, a mai susținut Simona Halep.

Antrenorul Simonei Halep a fost luat prin surprindere: „Suntem puțin mâhniți!”

Miercuri, Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a primit un anunț care l-a întristat.

ESPN, televiziunea cu care Darren Cahill colaborează în paralel cu job-ul de antrenor, a renunțat la meciurile de tenis din circuitele ATP și WTA și a păstrat doar drepturile de televizare pentru turneele de Grand Slam: â

„Da, suntem și noi puțin mâhniți de această veste! Tennis Channel va face o treabă bună, felicitări pentru ei… Iar echipa noastră ESPN va fi mai pregătită ca oricând pentru Australian Open, Wimbledon și US Open. Peisajul media se mișcă mai repede decât Rafa pe zgură, așa că să fim mulțumiți că vom avea concerte pe ESPN”.

Simona Halep s-a născut la data de 27 septembrie 1991, în Constanța. Ea este o jucătoare de tenis din România care a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. Simona Halep a ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni, fiind din acest punct de vedere a zecea din istoria tenisului în clasamentul longevității ca lider al circuitului. De asemenea, Simona Halep a încheiat anii 2017 și 2018 pe primul loc în lume în clasamentul WTA. În prezent, aceasta se află pe locul 2 mondial.