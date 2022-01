Ce a povestit Florin Piersic despre tatăl său. Mihai Gâdea a fost uluit să-l audă pe actor

Pe 27 ianuarie, marele actor Florin Piersic a împlinit venerabila vârstă de 86 de ani și a fost invitatul lui Mihai Gâdea în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3. Ziua sa de naștere coincide cu Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Cu această ocazie, cel care l-a jucat excepționat pe Mărgelatul a povestit gesturile eroice ale tatălui său, cel care a salvat de la moarte familii de evrei în cea mai neagră perioadă din istoria recentă a umanității.

Enciclopedie ambulantă de povești emoționante, marele actor Florin Piersic i-a povestit jurnalistului Mihai Gâdea, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, despre felul în care tatăl său, medicul veterinar Ștefan Piersic, a salvat câteva familii de evrei de furia naziștilor, în anii 40.

Datorită gestului eroic al tatălui său, Florin Piersic a fost chemat în Israel de către prim-ministrul statului Beniamin Netaniahu, pentru ca marele actor să fie distins cu medalia onorifică a Ierusalimului, în semn de apreciere și mulțumire.

„Ştie şi Bibi Netanyahu care mi-a dat medalia Guvernamentală a Ierusalimului. Nimeni din România nu a aluat o asemenea medalie. Am luat-o pentru că eu am recitat la comemorarea statului Israel un poem scris din unul din oamenii pe care eu îi am în auriculul stâng: Aurel Storin îl chema. Nu mai este. Vorbesc din când în când cu soţia lui, cu Adina.

El a scris pentru prezenta mea acolo acest poem. După care Bibi, (n.r. Benjamin Netanyahu) i-a spus impresarului: pe băiatul ăsta să îl aduci la mine. Aveam 70 şi de ani. Mi-a spus bravo, puștiule! Şi l-am întrebat de ce îmi zice puștiule şi mi-a zis că arăt ca un băiat tânăr.”, a povestit marele actor pentru sursa citată.