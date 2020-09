Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat. Câți bani a luat și unde a fost jucat biletul

Marele premiu la Loto 6/49 a ajuns la cel mai norocos român! Cu câți bani a plecat acasă și unde a fost jucat biletul care a schimbat viața unui om? Cu doar 20,5 lei, un bărbat a pus mâna pe o sumă extrem de frumoasă.

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49! Un român din Galați a pus mâna pe fabuloasa sumă de peste 3.37 de milioane de lei. Biletul norocos a costat doar 20,5 lei și a fost jucat la o agenție din Tecuci. La extragerea principală de ieri, 13 septembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.375.310,00 lei (aproximativ 695.000 de euro). Biletul a fost jucat la agenția 17-041 și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49. Aceasta este pentru a treia oară când unul dintre români pleacă acasă cu un asemenea premiu, ultima dată suma de 7.701.195,92 lei fiind câștigată în data de 16 august 2020. Regulamentul în privința organizării și administrării jocurilor Loto arată că jucătorul are termen limită de 90 de zile pentru a-și revendica premiul, începând cu data tragerii. Loteria Română amintește tuturor clienților că a sărbătorit 114 ani de activitate, fiind astfel una dintre cele mai vechi instituții românești. Pentru tragerea a doua de duminică, 13 septembrie, a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I astfel: LOTO 6/49 – 200.000 de lei, JOKER – 100.000 de lei, LOTO 5/40 – 50.000 de lei, Report la Joker la categoria I de peste 2,14 milioane de euro.

Loto 6/49: 41, 39, 33, 3, 16, 9

Joker: (6) 42, 32, 41, 18, 22

Loto 5/40: 36, 29, 20, 35, 16, 21

Noroc: 3805315

Super noroc: 637526

Noroc plus: 203235

„La tragerea principala Loto 6/49 de astazi, 13 septembrie 2020, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 3.375.310,00 lei (aproximativ 695.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-041 din Tecuci, judetul Galati si a fost completat cu 2 variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 20,50 lei. Acesta este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 16.08.2020 si a fost in valoare de 7.701.195,92 lei. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile, incepand cu data tragerii, pentru a-si revendica premiul”

Loteria Română