Marele actor al României care s-a călugărit. A ales calea bisericii după ce a fost bătut crunt

A fost unul dintre cei mai de succes actori din breasla tânără de acum trei decenii. A interpretat roluri notabile atât în teatru, cât și în film. În 1990, a fost bătut crunt în Piața Universității din București. După ce a fost la un pas de moarte, a ales calea bisericii. „Sufletul meu a iertat tot”. Foto

Astăzi este în vârstă de 72 de ani, fiind născut pe 1 iulie 1951, la Craiova. S-a făcut remarcat în cinematografie, datorită talentului său inegalabil, în rolul lui Horia Sima, jucat în filmul Drumeț în calea lupilor (1988). A mai interpretat și alte roluri deosebite în piese de teatru și filme românești.

După Revoluția din decembrie 1989, a protestat în perioada 13-15 iunie 1990 în Piața Universității din București împotriva regimului instalat după înlăturarea comunismului. Dragoș Pâslaru a fost bătut crunt și lăsat aproape mort de ortaci, care l-au recunoscut după fotografiile în costum de legionar.

Fotografiile în care Dragoș Pâslaru apărea în costum de legionar reprezentau, de fapt, capturi din filmul în care bărbatul l-a interpretat pe Horia Sima. Potrivit informațiilor disponibile în spațiul public, în prezent, se pare că unul dintre cei care l-au torturat pe fostul actor este maiorul, pe atunci, Truțulescu.

Dragoș Pâslaru a avut o viață incredibilă. Fostul actor nu doar a fost bătut crunt, ci a fost torturat de minerii din Piața Universității. În dimineața zilei de 14 iunie 1990, a intrat în comă la Spitalul de Urgență din București. A fost numit atunci „erou”, însă victima a refuzat să-și însușească această imagine.

„Nu m-au bătut, m-au torturat! Fusesem în Piața Universității… Acolo mă limpezisem, cunoscusem oameni care erau și sunt stâlpi ai societății! (…) Am căzut, dar vedeam de deasupra. Sufletul meu a strigat: Am murit! În sfârșit, am murit!. Am fost foarte fericit. N-am mai întâlnit starea aia! M-au tot lovit și nu muream…

Acum ceva vreme m-am trezit la Frăsinei cu doi procurori. Vroiau să mă facă să intru în proces împotriva lui Iliescu. Eu le-am spus că nu mai am nimic cu nimeni! Și ei mi-au zis că am fost torturat de maiorul, pe atunci, Truțulescu. Am auzit că a ajuns la pușcărie”, a povestit fostul actor Dragoș Pâslaru, potrivit NewsWeek.