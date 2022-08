Marea vedetă din România pe care Liviu Vârciu voia să o ia de soţie. Aveau planuri de nuntă, chiar şi naşi. „M-a înşelat”

Liviu Vârciu, o prezență întotdeauna plină de umor pe micile ecrane, este arhicunoscut pentru calitățile sale de „cuceritor”. Deși în prezent este părinte, fiind implicat într-o căsnicie fericită, lucrurile nu au fost întotdeauna roz pentru acesta. Actorul era cât pe ce să conducă la altar o altă femeie decât Anda Călin, actuala sa parteneră de viață. Marea vedetă pe care Liviu Vârciu voia să o ia de soţie era nimeni alta decât Cătălina Grama, cunoscută și după porecla „Jojo”.

Zilele de burlăcie ale lui Liviu Vârciu sunt de mult timp îngropate în istorie. Anda Călin, actuala parteneră a actorului, l-a transformat pe acesta într-un bărbat cu adevărat de casă. Cei doi soți au împreună doi copii frumoși, Anastasia și Liviu Andrei, cu care vedeta își petrece o mare parte a timpului liber.

Mult îndrăgit de public, Liviu Vârciu i-a obișnuit deja pe români cu imaginea unuia dintre cei mai cuceritori bărbați din țara noastră. Deși în prezent căsătoria sa pare una fericită și împlinită, la capitolul dragoste Liviu Vârciu nu a avut parte întotdeauna de experiențe frumoase.

În urmă cu mulți ani, o altă vedetă din România l-a făcut pe Liviu Vârciu să se îndrăgostească lulea. Așa cum am menționat deja, este vorba despre actrița Cătălina Grama, cunoscută și după porecla „Jojo”. Cei doi au trăit, în perioada anilor 2000, o adevărată poveste de iubire. Era atât de frumoasă încât părea a fi ireală.

La scurt timp după ce părea că legătura dintre Liviu Vârciu și Jojo se consolida, actorul a anunțat că se desparte de parteneră. Totul din cauza unei greșeli fatale comisă de artistă. Vedeta de televiziune a recunoscut, după mai mulți ani de zile, că și-a iubit fosta parteneră mult mai mult decât ar fi trebuit.

După ce a cunoscut-o pe Cătălina Grama, viața lui Liviu Vârciu s-a schimbat total. A fost femeia care i-a furat inima în doar câteva clipite, însă tot ea l-a și rănit cel mai profund, potrivit informațiilor expuse în presa românească.

Liviu Vârciu a plănuit să o conducă la altar pe Jojo, iar cei doi chiar făcuseră planuri mari în legătură cu nunta. Nașul lor urma să fie nimeni altul decât Horia Brenciu. Numai că toate lucrurile au fost date peste cap când actorul a aflat că partenera sa l-a înșelat. Căsătoria a fost imediat anulată, iar frumoasa de dragoste a luat sfârșit. Liviu Vârciu, despre viața cu Jojo.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi trebuia să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Am făcut şi o prezentare de modă – ginere şi mireasă. Am aflat ca m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Eram cuplu pe scenă, dar şi în viaţa reală. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit”, a mărturisit Liviu Vârciu, în urmă cu mai mult timp, potrivit Cancan.ro.