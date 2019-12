Cine este fostul soț al Cătălinei Grama. Jojo s-a luptat ani întregi prin instanțe. Iată ce bani trebuie să îi dea Ionuț

Deși pare că Jojo mereu a trăit povești frumoase de iubire, soarele nu a fost mereu pe strada ei. Cătălina Grama s-a luptat ani de zile cu fostul soț în instanță pentru drepturile ei. Câți bani a trebuit să-i dea tatălui copilului ei?

Cine este fostul soț al Cătălinei Grama?

Cătălina Grama nu a avut mereu o viață liniștită precum pare acum. Dacă în povestea actuală de iubire totul pare a fi, cel puțin din exterior, lapte și miere, în mariajul trecut Jojo ar fi avut de ce să se plângă. Cunoscuta actriță s-a luptat mult în instanță cu cel care i-a dăruit primul copil. Din păcate, a fost ținta unor gesturi incredibile ale soțului, în încercarea acestuia de a trece peste lege. Procesul cu soțul atistei a durat ani de zile, proces în care cerea un lucru simplu: pensie alimentară pentru copilul pe care l-au făcut împreună.

Amânările au curs liniștite, iar Jojo părea că se luptă cu morile de vânt, crezând la un moment dat că nu mai are scăpare din această situație. Jojo a fost căsătorită cu Ionuț, bărbat cu care a făcut primul copil. Din nefericire, după ce în 2011 au devenit părinți, lucrurile din relația dintre ea și bancher au început să scârțâie. Cei doi s-au despărțit un an mai târziu și au continuat să se vadă la judecată încă alți doi ani. Odată terminată povestea cu fostul soț, în 2014 a început frumoasa poveste de dragoste dintre ea și Paul Ipate, cel cu care încă are o relație.

Ce au decis atunci judecătorii?

„Legăturile personale dintre tată şi minorul …. se vor desfăşura după cum urmează: a) prin luarea copilului în locuinţa tatălui: -în primul şi în al treilea week-end din fiecare lună, de vineri seara, de la ora 18,00, până duminică seara, la ora 19,00 -în a doua şi în a patra zi de miercuri a fiecărei luni, în timpul grădiniţei/şcolii (nu şi în vacanţe), la terminarea programului, minorul urmând a rămâne peste noapte la tată-acesta din urmă având obligaţia de a-l pregăti şi de a-l duce la grădiniţă/şcoală pe copil în ziua de joi ce urmează -prima săptămână din vacanţa de iarnă a copilului -zilele de Ajun şi de Crăciun (două zile) din anii impari -ziua de Paşti din anii pari -a treia, a patra săptămână, respectiv, antepenultima şi ultima săptămână din vacanţa de vară a copilului. În perioada în care minorul se va afla la tată, acesta o va informa pe mamă cu privire la locul unde se află copilul şi la starea de sănătate a copilului şi îi va permite acesteia să aibă convorbiri telefonice cu copilul”

Decizia judecătorilor