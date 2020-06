Marea traumă a lui Costin Mărculescu. După acest moment, colegul lui Ștefan Bănică Jr din Liceenii nu și-a mai revenit niciodată

Costin Mărculescu a murit singur, plin de griji și de idei pe care visa să le pună în practică, dar în special plin de traume. Care au fost cele mai grele momente ale sale a povestit Adriana Bahmuțeanu.

Moartea șocantă a lui Costin Mărculescu va rămâne pentru totdeauna în mintea puținilor prieteni adevărați care poate se învinovățesc acum că nu au insistat mai mult ca el să se destăinuie cuiva și să reușească în cele din urmă să iasă din povestea tristă pe care o scria de ani de zile. Cu toate că a murit singur, a avut alături o mână de oameni care l-au iubit așa cum a fost și care i-au fost alături, respectându-i deasemenea intimitatea pe care el o cerea de o vreme bună.

Trupul neînsuflețit al regretatului actor a fost depus de ieri la capela bisericii „Sfântul Ggheorghe cel Nou”, iar azi prietenii și câțiva din fanii lui au venit să-i aducă un ultim omagiu. Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri emoționante despre viața plină de probleme pe care o trăia de prea mult timp.

„Încerca să ascundă această suferință și să nu se știe că are datorii, spunea că are spectacole, că are evenimente, că pleacă și prin străinătate, el tot încerca să arate că se descurcă, deși noi știam că nu se descurcă foarte bine. Era un om vesel, era un om care mergea la petreceri, poate își masca această suferință prin desele ieșiri la mondenități, nu exista eveniment monden de la care să lipsească Costin Mărculescu. A suferit foarte mult când a pierdut agenția. Declinul a început atunci când au fost acele scandaluri cu asociata lui, Carmen Pleșa, și cred că el a rămas acolo prins în acel conflict, n-a mai reușit să se redreseze. Tot timpul vorbea despre agenția lui, despre vilele din Pipera, despre mașinile frumoase pe care le avea, dar cred că nu reușise să treacă peste acea traumă”

Adriana Bahmuțeanu