Marea noutate de la America Express 2022. Când începe sezonul 5 al show-ului. Filmările vor începe în curând, iar concurenții celor nouă echipe au fost deja anunțate. Echipele vor explora destinații ca Mexic, Guatemala și Columbia, iar show-ul va fi difuzat la Antena 1. Concurenții sunt nevoiți să se descurce cu un euro pe zi.

În sezonul numărul cinci America Express 2022 a fost introdus Joker-ul pentru care concurenții se vor lupta în primul episod. Câștigarea acestui Joker avantaje semnificative importante care contează în clasamentul final. Show-ul va fi prezentat de Irina Fodor, alături de Oase și Marius Damian.

Cum filmările pentru cel de-al cincilea vor începe luna aceasta, prima ediție va fi difuzată în luna septembrie, la Antena 1. Cele nouă echipe pregătite să meargă pe urmele conquistadorilor sunt: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Puya și soția sa, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și Dinu, artista Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama sa, Mihaela.

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai iubiți chefi, a precizat:

„Îmi place show-ul ăsta mult de tot! În Asia am fost de multe ori, am văzut-o aproape pe toată, dar vreau să descopăr America din postura asta. Doina spune despre noi că ea e genul rucsac, iar eu sunt genul troller. Să vedem ce-o să iasă din combinația asta!”.

Echipa formată din Cătălin Bordea și Nelu Cortea a declarat:

Soții Puya și Melinda au precizat:

Artistele Andreea Antonescu și Andreea Bălan au declarat:

Gimnastele Diana Bulimar și Larisa Iordache au declarat:

„Venind din sportul de performanta, aceasta aventura numita “America Express “ va fi o noua provocare pentru noi. Speram doar ca nu pe o barna de 10cm, pentru ca pe aceea am castigat-o deja.

Suntem entuziasmate si recunoascatoare pentru aceasta experienta, dar cred ca ne va solicita la maxim. Avem emotii pentru ca nu stim ce surprize ne asteapta dar cred ca vom trece cu brio de fiecare proba in parte si ca vom ajungem cat mai departe in competitie asa cum am facut in gimnastica. Experienta asta vine cu sperante noi prin care ne asteptam sa trecem cu bine si sa ne descoperim pe noi insene intr-un alt mediu de competitie”.