Mare atenție la vacanțele All Inclusive în Egipt. Ce nu-ți spun agențiile de turism despre hotelurile de 5 stele EXCLUSIV

Egiptul este cunoscut pentru comorile antice, istoria bogată, plajele cu nisip auriu, arhitectura remarcabilă și resorturile de cinci stele. Toate aceste motive m-au determinat să-mi rezerv un sejur în destinația turistică însorită Sharm el-Sheikh.

Ce trebuie să știi înainte de a-ți lua vacanță All Inclusive în Egipt

Foarte mulți români știu că Egiptul Antic este una dintre cele mai interesante și mai vechi civilizații din lume. Marile Piramide din Giza, singura minune antică supraviețuitoare, împreună cu statuile și mormintele egiptene, continuă să capteze atenția arheologilor de top și, desigur, a turiștilor.

Muntele Sinai, cunoscut și sub numele de Jabal Al Tor sau Muntele lui Moise, este considerat un loc sfânt, vizitat de pelerini din religii diferite, inclusiv islam, creștinism și iudaism, unde profetul Moise a primit poruncile divine de la Dumnezeu. Este situat în frumoasa Peninsulă Sinai, unde iubitorii de adrenalină vin să se bucure de alpinism și drumeții.

Detalii despre condițiile de cazare în Sharm el-Sheikh

În sudul acestei peninsule se află stațiunea Sharm el-Sheikh, pe fâșia de coastă între Marea Roșie și Muntele Sinai. În această destinație am ales să-mi petrec trecerea dintre ani. Știam că este apreciată de turiști, fiind mult mai luxoasă decât Hurghada. Așa că nu am stat prea mult pe gânduri când am decis să plec în Egipt.

Ceea ce multe agenții de turism nu arată pe site-urile de specialitate este…realitatea așa cum este ea. Imaginile publicate pe Booking, de pildă, diferă cu mult de ce am găsit la hotelul la care m-am cazat. Pozele sunt cosmetizate masiv, vei înțelege la ce mă refer în rândurile de mai jos.

O mare dezamăgire: ce nu mi-a plăcut

Mi-am rezervat un sejur de șapte nopți la un hotel de cinci stele în Sharm, pentru 2000 de euro, agenția asigurându-mă de condițiile de cazare excelente. Nici prin cap nu mi-a trecut ce mă aștepta acolo.

Ajunși în jur de 10 PM la hotel, înfometați și obosiți, după zeci de minute în care ne-am străduit să înțelegem explicațiile oferite la recepție (engleza angajaților lasă de dorit), am primit cardurile pentru cameră, parolele de Wi-Fi și un fel de gustare, dacă poate fi numită așa, care consta din trei pâini mici, fiecare cu un fel de salam fără niciun gust și câteva murături foarte sărate.

Șoc și groază în camera de hotel

Când am intrat în camera de hotel, am avut un șoc. Totul era vechi, ca să nu mai spun de baie, care arăta mai mult a două margarete, nicidecum a condiții de cinci stele. Vezi poze în galeria noastră foto.

Imaginea în asamblu mi-a lăsat un gust amar. În acele clipe mi-am dorit să fie doar un vis urât, din care să mă trezesc rapid. În fine, în schimbul a 20 de euro, ni s-a dat o suită într-un corp apropiat de restaurantul resortului. Camera era mult mai spațioasă și curată, cu vedere spre Munții Sinai.

Mâncarea nu m-a dat pe spate

O altă bilă neagră a fost mâncarea. Singurele care aveau gust erau dulciurile. În rest, dezastru, multe condimente și sosuri dubioase, de care nici nu am îndrăznit să mă apropii. Cât despre băuturi, cocktailurile mi s-au părut acceptabile. Pont: Pentru o servire ok, sfatul meu este să cinstești barmanul. Va avea grijă să bei ceva decent. Noi, de pildă, i-am dat câte 100 de lire egiptene (echivalentul a 19 RON) la două zile.Deși se spune că bucătăria egipteană este delicioasă, mâncarea fiind influențată de țările vecine din Orientul Mijlociu, pe mine nu m-a impresionat. Spre exemplu, sarmalele nu au nicio legătură cu cele românești, aveau aromă de scorțișoară.

De Revelion am avut bar suedez cu foarte multe sortimente, de la fructe de mare, sushi (nu m-a cucerit), diferite tipuri de carne, produse de panificație, dulciuri și fructe. Prezentarea a fost de nota 9,5.

Pe tot parcursul concediului, vremea a fost excelentă, în jur de 23-24 de grade Celsius în luna ianuarie. Am putut sta la plajă zilnic.

Am intrat în 2023 cu stângul

Însă ziua plecării a fost un coșmar. Știam că avionul decolează la ora 10 PM, deci trebuia să fim în recepție la 7. După ce am așteptat mai mult de două ore si jumatate în lobby, am ajuns într-un final la aeroport. Revoltătoare este politica autorităților egiptene față de turiștii români. DOAR noi am fost obligați să ne înfășurăm bagajele în folie (5 euro fiecare troler), condiție pentru a putea ajunge acasă.

Ca să nu mai spun de controalele din aeroport, care sunt destul de ciudate. Te pun să te descalți, se uită destul de dubios la tine, de parcă ai fi un infractor, au tot felul de dispozitive și radare intimidante. Deși toți polițiștii vamali zâmbeau la punctul de control, faptul că nu cunoșteam limba mi-a dat emoții.

Iar cireașa de pe tort a fost anularea cursei. În loc de 10, ora la care trebuia să decolăm, am plecat la 00.40 si am aterizat la 03.35, ora României.