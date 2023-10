Marcel Pavel a „furat” de la Irina Loghin rețeta longevității. Ce face zilnic cântărețul „timp de două ore” EXCLUSIV

Artistul Marcel Pavel a văzut moartea cu ochii, în urmă cu trei ani, când a suferit o formă gravă de Covid-19. Ca să-și recupereze întreaga capacitate pulmonară, deși la cântat se descurcă impecabil, s-a inspirat din rețeta longevității Irinei Loghin (84 de ani), adepta unui stil de viață sănătos.

Solistul a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și despre cei trei copii ai lui, care i-au moștenit dragostea pentru muzică. Fiica Iuvenalia are însă cele mai mari șanse să devină solistă.

Marcel Pavel a trecut prin mari emoții, în urmă cu trei ani, când a văzut moartea cu ochii, din cauza problemelor pulmonare. El a povestit la acea vreme, pe când se afla internat, despre necaz:

„Am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor, necesitând un termen foarte îndelungat pentru a mă vindeca. În ultimele zile am trecut prin momente cumplite; de aceea este lesne de înţeles că nu am mai apărut aici pe reţelele sociale! (…)

La trei ani de la acea cumpănă, când medicii s-au luptat să-l trateze, Marcel Pavel ne-a vorbit despre starea sa actuală de sănătate, despre noul stil de viață abordat. El a preluat reteța Irinei Loghin, solista de muzică populară în vârstă de 84 de ani, care adoră mișcarea în aer liber.

„Fac câte un tur de Herăstrău, plus că vin de acasă pe jos până în parc. Sunt vreo 11.500 de pași, cam 8 kilometri. Îi fac în vreo două ore. Deși și Irina Loghin se plimbă zilnic prin Herăstrău, nu m-am întâlnit niciodată cu dânsa. Cred că diferă orele noastre de ieșit din casă.

Am avut o formă gravă de Covid-19. Am stat pe oxigen, am avut o saturație de 87%, o pneumonie gravă. Am avut și inima afectată. Am fost ca un zombi. La cântat nu se cunoaște, dar în realitate nu mai e ca înainte, așa că trebuie să fac mișcare. Cu toții trebuie să facem mișcare, inclusiv tinerii de 15-16 ani”, a spus artistul, exclusiv pentru Playtech Știri.