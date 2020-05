Marcel Ciolacu a ajuns din nou la spital! Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a liderului PSD

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a ajuns din nou pe mâinile medicilor, după ce, în urmă cu câteva zile, mai precis, duminică, a leșinat în timpul unei conferințe de presă. Mai multe detalii despre starea de sănătate a liderului social-democraților, în paragrafele următoare.

Este a doua oară în ultimele trei zile când șeful PSD, Marcel Ciolacu, ajunge la spital. Starea de sănătate a oficialului pare să se agraveze, după ce duminică a ajuns în stare de urgență la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central. Duminică, social-democratul a leșinat în timpul unei conferințe de presă.

În urma unor analize multidisciplinare și a explorărilor imagistice, medicii anunțau că Marcel Ciolacu a avut un episod lipotimic și o hipocalcemie frustă. Mai exact, a avut o cădere de calciu. Cu acel prilej, bărbatul a fost testat și de coronavirus, rezultatul fiind negativ.

Astăzi, însă, Ciolacu a ajuns, din nou, pe mâinile doctorilor, după ce a reclamat că se simte rău. Pentru moment, nu se știu mai multe detalii despre starea de sănătate a acestuia.

După incidentul nefericit de duminică, fosta șefă a PSD, Viorica Dăncilă i-a transmis multă sănătate celui cu care, în ultima vreme, a avut o relație destul de tensionată (după scandalul proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc, aceasta i-a cerut demisia lui Ciolacu, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale).

„I-am transmis un mesaj în care i-am urat multă sănătate. Marcel Ciolacu este un om puternic. Sunt convinsă de acest lucru, dar așa cum am menționat anterior, se poate întâmpla oricui. Din câte știu eu, nu are probleme de sănătate. Sper ca analizele să arate că nu are probleme de sănătate“, a declarat fostul premier.