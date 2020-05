Dezvăluirile Vioricăi Dăncilă despre boala de care suferă Marcel Ciolacu. „Vorbesc din proprie experiență“

Fosta șefă a PSD, Viorica Dăncilă, dezvăluie cauza problemelor medicale de care suferă actualul președinte interimar al partidului. Marcel Ciolacu a leșinat, duminică, în timpul unei conferințe de presă. „Nu este o situația ușoară“.

Fostul premier, Viorica Dăncilă, rupe tăcerea! Social-democrata face lumină în cazul de duminică, când Marcel Ciolacu a leșinat în cadrul unei conferințe de presă. Inițial, acesta a început să tremure, după care și-a pierdut echilibrul. Despre cauza evenimentului neplăcut, Dăncilă spune că stresul și căldura ar fi factorii care i-au provocat leșinul liderului PSD. Ba mai mult, ea ar ști, din propria experiență, motivul pentru care se întâmplă astfel de lucruri.

Îi doresc multă sănătate lui Marcel Ciolacu și să treacă peste acest episod. Este într-adevăr foarte cald și proiectoarele degajă căldură. Sala este mică. Așa cum am spus, nu este foarte bine aerisită și cred că toate acestea au condus la această situație“, a declarat Dăncilă pentru televiziuni.

„Sunt convinsă că oboseala, stresul, căldura din acea cameră, precum și lipsa de oxigen din sală au condus la acest episod de lipotimie. O știu din proprie experiență. Am avut conferințe de presă în acea sală și știu că este foarte, foarte cald și că este lipsă de oxigen.

Cu toate că situația dintre cei doi a fost tensionată în ultima vreme, ba chiar Viorica Dăncilă i-a cerut, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, demisia președintelui interimar al PSD, aceasta nu dă dovadă de lipsă de omenie, adresând un mesaj de încurajare pentru Ciolacu.

„I-am transmis un mesaj în care i-am urat multă sănătate. Marcel Ciolacu este un om puternic. Sunt convinsă de acest lucru, dar așa cum am menționat anterior, se poate întâmpla oricui. Din câte știu eu, nu are probleme de sănătate. Sper ca analizele să arate că nu are probleme de sănătate“, a completat fostul premier.