Mara Bănică, prima reacție după ce s-a spus că este însărcinată. Fotografia care le dă tuturor de gândit

Vedeta și-a sărbătorit de curând ziua de naștere, la finalul lunii trecute, când a împlinit vârsta de 44 de ani. Mara Bănică le-a mai oferit tuturor un motiv de bucurie, iar în urmă cu câteva zile a dezvăluit un detaliu cu foarte mult subînțeles, imediat ce s-a spus că ar putea deveni iarăși mămică. Jurnalista s-a declarat o femeie împlinită încă din primele clipe în care devenea mămică pentru prima dată, cu aproximativ un deceniu în urmă, atunci când l-a adus pe lume pe băiețelul ei.

Mara Bănică a reacționat, după ce s-a spus că ar urma să devină mamă, la vârsta de 44 de ani. „Diseară vine primul Moș! Moș Nicolae! Să pregătim ghetuțele, zic! Ați fost cuminți?”, scria Mara Bănică, pe contul său de Facebook, în urmă cu câteva zile.

„Să zicem că e salopeta foarte largă!”, a transmis Mara Bănică, la scurt timp de când a fost întrebată dacă este sau nu însărcinată. În acest mod, vedeta pare să fi confirmat în mod subtil noua sarcină, fără să ofere însă mai multe detalii. Cel mai probabil, jurnalista va face anunțul oficial atunci când va simți că este momentul. Prietenii săi virtuali au fost de părere că acesta probabil va aștepta până de Crăciun sau chiar de Anul Nou, pentru a le da tuturor marea veste că este gravidă. Mara Bănică mai are un băiețel, care de curând a împlinit vârsta de 9 ani.

Vedeta de la Antena 1 a dezvăluit de curând că a fost ținta agresiunilor, în mediul online, venite din partea unui bărbat, care ulterior a și căutat-o pe Mara Bănică la sediul televiziunii și în culisele Acces Direct. Agresorul a fost arestat de oamenii legii din Capitală, iar prezentatoarea a putut respira ușurată, dar nu fără o sperietură pe cinste, despre care a relatat totul pe Facebook.

„Din pacate, de aproape un an si jumatate am trait terorizata de un individ care mi-a trimis peste 11 mii de mesaje de amenintare, santaj și hartuire de pe peste 5000 de conturi false. Conditia pentru a ma lasa in pace era sa ii dau diverse sume de bani. La inceputul acestei luni, acest individ a venit la sediul Acces Direct, noaptea, cu o masca pe fata, in incercarea de a ma intimida sa ii dau bani. Astazi dimineata a fost ridicat de politistii Sectiei 8, carora le multumesc din suflet pentru profesionalism si promptitudine”, susținea Mara Bănică.