Cine este Mara Bănică. Jurnalista a fost amenințată de un bărbat timp de un an și jumătate

Mara Bănică a revenit în atenția presei. De data aceasta, cu un eveniment nefericit. Jurnalista a fost amenințată și terorizată de un bărbat timp de un an și jumătate. Cum a decis să rezolve problema?

Mara Bănică trăiește un coșmar de un an și jumătate. Un individ a terorizat-o și a amenințat-o în tot acest timp. Din fericire, Mara poate să stea liniștită acum, pentru că bărbatul în cauză a fost reținut de polițiști. Jurnalista a povestit cu lux de amănunte cum agresorul i-a făcut viața un calvar, dar și cum a reușit în cele din urmă să scape de acesta.

„Din pacate, de aproape un an si jumatate am trait terorizata de un individ care mi-a trimis peste 11 mii de mesaje de amenintare, santaj și hartuire de pe peste 5000 de conturi false. Conditia pentru a ma lasa in pace era sa ii dau diverse sume de bani. La inceputul acestei luni, acest individ a venit la sediul Acces Direct, noaptea, cu o masca pe fata, in incercarea de a ma intimida sa ii dau bani. Astazi dimineata a fost ridicat de politistii Sectiei 8, carora le multumesc din suflet pentru profesionalism si promptitudine”

Mara Bănică