Mara Bănică, emoții mari pentru fiul său, Dima. Motivul pentru care vedeta a renunțat la bone: „Am camere de supraveghere în toată casa” EXCLUSIV

Mara Bănică se numără printre cele mai cunoscute nume din industria jurnalismului și a televiziunii. Vedeta este o femeie împlinită, căci are doi copii, un băiat, Dima, în vârstă de 13 ani, și o fetiță, Donca Maria, de doar 2 anișori. Mara ne-a oferit un interviu, exclusiv pentru Playtech Știri, despre viața de familie. Jurnalista ne-a spus motivul pentru care a renunțat la bone.

Mara Bănica a trecut azi, 28 mai, prin emoții mari pentru fiul său în vârstă de 13 ani. Băiatul a avut de susținut examenul de Capacitate, clasa a 6-a. Vedeta ne-a dezvăluit cum se înțelege cu adolescentul și care sunt provocările odată cu pubertatea. Mai mult decât atât, jurnalista și fiul ei vor pleca împreună, în curând, într-o vacanță de lux.

„Zice că la limba română a făcut bine, dar a ieșit după doar 40 de minute din sală. Face meditații din clasa a 3-a, pentru că asta este situația cu sistemul nostru de învățământ. Este mai bun la mate decât la română, iar mie, cumva, îmi pare rău.

De altfel, știe foarte bine limba engleză, vorbește fluent, sunt mândră de el. Am avut niște emoții mari. Când am văzut că mă sună după doar 40 de minute, am crezut că l-a dat afară din examen. L-am zăpăcit azi, l-am sunat de 100 de ori. „, ne-a declarat Mara Bănică, în exclusivitate pentru Playtech Știri.