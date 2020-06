Manuela Hărăbor, mesaj către părinții cu copii bolnavi de autism. ”Este un mod de viață!”

De multe ori Manuela Hărăbor a fost văzută cu zâmbetul pe buze, pe scenă sau în emisiuni televizate, dar de ani de zile actrița duce o luptă continuă alături de fiul său autist.

Manuela Hărăbor a devenit mamă când avea 23 de ani

Manuela Hărăbor a devenit mamă când avea vârsta de 23 de ani, iar viața i s-a schimbat complet când fiul ei, Andrei Hărăbor, a venit pe lume. Era un bebeluș obișbuit, cuminte și simpatic. Din păcate, când Andrei avea un an și șase luni au început să apară și primele întrebări despre starea lui. Micuțul nu spunea niciun cuvânt și plângea când era scos în lume, la plimbare.

Apoi, la aproximativ doi ani, medicii de la Spitalul Elias din București i-au spus tinerei mame că micuțul ar putea avea autism.

„La început nu am crezut. Într-adevar, Andrei nu vorbea, dar exista comunicare non-verbală între el şi cei din jur”, mărturisea în urmă cu ceva vreme actriţa. La trei ani au apărut noi probleme, odată cu înscrierea la grădiniţă: „O săptămână a stat printre cei 10 copii, câţi erau înscrişi în grupa lui. Revolta părinţilor mi-a fost transmisă de către educatoare. A trebuit să plecăm şi de acolo. Deşi el nu era un copil violent şi nu-i deranja pe ceilalţi copii, dar poate că cerea o atenţie deosebită. Simţea nevoia să stea mai mult lângă educatoare”, dezvăluia ea în urmă ani de zile pentru Jurnalul Naţional.

Ce spune despre fiul ei autist

După spusele Manuelei Hărăbor, abia la 8 ani, fiul a învăţat să vorbească şi să se îmbrace singur. Totul s-a datorat unor oameni dintr-un centru specializat: „Acolo a fost singurul loc unde a făcut terapie ABA. A început să vorbească, după numai cinci săptămâni de terapie, să se poată îmbrăca singur”.

Anii au trecut însă, tânărul şi-a continuat studiile, dar mereu are nevoie de un însoţitor. Manuela Hărăbor este și cea care îl susţine necondiţionat chiar şi la cei aproximativ 30 de ani ai săi: „Să ai un copil autist e un mod de viaţă, nu o povară. (…). Am învăţat că fiecare dintre noi are o cruce de purtat. Important este să o acceptăm şi să învăţăm să ne-o ducem cu demnitate şi cu responsabilitate. Voi avea toată viaţa un copil de 6-7 ani.”, a mai mărturisit Manuela Hărăbor.

Andrei Hărăbor este și fiul regizorului Dan Chişu. Dar, cel mai important, e fiul actriţei Manuela Hărăbor. Ea a dezvăluit că părintele îi plăteşte pensie alimentară: „Andrei este un bărbat de 28 de ani, înalt, frumos. Cu un suflet de copil… câteodată şi de 4 ani, de 7 ani sau de 12 ani. Au fost nişte încercări din partea lui Dumnezeu…. Din când în când ne ajută(n.r. tatăl lui Andrei), trebuie să spun asta. Îi plăteşte lui Andrei o pensie alimentară de câţiva ani. Din punctul ăsta de vedere, atât cât poate, face”, a afirmat actriţa într-un interviu pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, în urmă cu un an de zile.