Cum a reacționat Cabral când a auzit că la Neversea au fost manele: ”A avut o logică!”

Cabral Ibacka a reacționat la momentul controversat creat de cunoscutul DJ suedez la Neversea 2019. Prezentatorul de televiziune a fost și el prezent la renumitul festival. „Playlistul întreg de aseară a fost o nebunie, o poveste nebună.”

Saladore Ganacci este cunoscut drept un DJ controversat care implică în show-urile sale multe ironii și autoironii și surprinde publicul exact când se așteaptă mai puțin. Anul acesta a ales să mixeze pe cunoscuta manea din petrecerile din 2000 din repertoriul lui Adrian Minune. DJ-ul nici nu s-ar fi gândit câtă zarvă va crea o simplă melodie. Internauții s-au împărțit deja în două tabere, iar pe lângă ei se află și persoanele publice care au fost de față și și-au dat cu părerea despre premiera de la Neversea. Printre aceștia s-a aflat și Carbal Ibacka, prezentator de la Pro TV care a susținut că nu ascultă manele.

„Nu ascult/consum manele. Am alte pasiuni muzicale. Şi îi înţeleg pe cei care n-au fost acolo, dar comentează asiduu despre faptul că Salvatore de la Ganacci a aruncat în playlist o manea… pentru că n-au fost acolo. Omul are peste tot pe unde pune muzică în lume nişte show-uri complet demente, din care autoironia şi ironia nu lipsesc niciodată. Aseară, de exemplu, palalilul a făcut ce niciun DJ în lume nu face: a oprit muzica. De ce?? Ca să-şi ia… o sticluţă cu apiţă! Playlistul întreg de aseară a fost o nebunie, o poveste nebună pe care n-o poţi înţelege dacă nu ai ascultat tot setul. Nu zic că a fost bine sau că a fost rău… zic doar că-ţi dai cu părerea degeaba dacă n-ai fost acolo. Pentru că povestea, în întregul ei, avut o logică. Dementă, desigur“

Cabral Ibacka