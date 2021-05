Mandat de arestare pentru Marilyn Manson. Ce acuzații grave i se aduc, de fapt

Celebrul rocker Marilyn Manson este pus în fața unei situații în care s-a mai aflat și în trecut. Poliția din statul american New Hampshire a emis un mandat de arestare pe nulele său. Marilyn Manson ar fiost acuzat de agresiune.

Marilyn Manson recunoscut a fi violent

Marilyn Manson, pe numele său adevărat Brian Hugh Warner, la începutul acestei luni a fost dat în judectă de Ashley Walters, pentru agresiune sexuală. Echipa juridică a asistentei a depus o plângere în California.

S-a susținut că Manson era un șef terifiant și violent. Impresarul artistului a negat vehement orice acuzație de agresiune. În februarie, Marilyn Manson a fost abandonat de casa sa de discuri Loma Vista Recordings în urma afirmațiilor actriței Evan Rachel Wood că ar fi fost „abuzată în mod oribil” de interpret.

Manson este cercetat pentru violență domestică de către Departamentul Sheriff-ului din Los Angeles. A fost acuzat de abuz de fosta sa logodnică Evan Rachel Wood și de alte femei.

Artistul riscă închisoarea și o amendă contravențională

El și fostul său manager Tony Ciulla se confruntă, de asemenea, cu un proces intentat de actrița „Game of Thrones” Esmé Bianco. Actrița l-ar fi dat în judecată pentru agresiune sexuală și trafic sexual, acuzându-l pe Manson de viol.

Celebrul artist Marilyn Manson este căutat acum pentru un mandat de arestare în New Hampshire. Artistul este acuzat de agresiune și se confruntă cu două acuzații de contravenție de clasă A, conform presei americane.

Acuzațiile provin dintr-un incident din 2019 la Bank of New Hampshire Pavilion, potrivit poliției din Gilford, New Hampshire. Avocatul artistului, Brian Warner, a declarat că Manson va coopera cu autoritățile în acest caz, dar a numit acuzațiile „ridicole”.

”Nu este un secret pentru nimeni care a participat la un concert al lui Marilyn Manson că îi place să fie provocator pe scenă. Mai ales în fața unui aparat de fotografiat. Această cerere de contravenție a fost urmărită după ce am primit o cerere de la un videograf pentru mai mult de 35.000 de dolari. Cererea acestuia venea după ce o cantitate mică de scuipat a intrat în contact cu brațul acestuia. După ce am cerut dovezi ale oricărui pretins prejudiciu, nu am primit niciodată un răspuns.”, declara impresarul artistului.

Marilyn Manson, în vârstă de 52 de ani, este acuzat de „asalt simplu contravențional din clasa A” implicând un videograf în timpul unui concert de la Gilford în 2019. Declarația din cadrul Departamentului de Poliție Gilford spune că fiecare acuzație implică o posibilă pedeapsă cu închisoarea mai mică de un an și o amendă de până la 2.000 de dolari. Poliția a mai adăugat că presupusele agresiuni „nu sunt de natură sexuală”.