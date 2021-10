Simona Halep, impresionată profund de un bărbat la Moscova: “Fără cuvinte”

Simona Halep a rămas complet impresionată de un bărbat la Moscova. Ce gest incredibil a făcut un fan? Campioana noastră a rămas fără cuvinte când a văzut totul. Aceasta le-a arătat imediat și celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Simona Halep, surprinsă de un gest frumos: ce a făcut un bărbat la Moscova?

Simona Halep a ajuns în optimile de finală la Kremlin Cup după ce a învins-o pe Anastasia Potapova, scor 6-1, 6-4. Românca este foarte iubită deși a învins-o pe jucătoarea îndrăgită de gazde.

Simo s-a întâlnit în Rusia cu un fan care și-a tatuat numele ei pe brațul drept și trofeele de Grand Slam pe care le-a câștigat în carieră. Jucătoarea de tenis a rămas profund impresionată de gestul acestuia pe care l-a făcut celebru pe rețelele de socializare oficiale: ‘Fără cuvinte’, a fost reacția acesteia.

Cea din urmă s-a pozat alături de bărbatul care o adoră ce avea mâneca tricoului ridicată în zona în care își scrisese toate detaliile. „E greu sa ma gandesc la titlul acum pentru că am fost accidentatată in acest sezon. Am amintiri placute de aici, din 2013”, a spus Simona Halep, la finalul meciului câștigat cu rusoaica Potapova.

“Se întâmplă deseori să-mi scrie: ‘Lasă-te de tenis”

Adversara Simonei Halep de la Moscova a fost îndemnată să renunțe la sportul alb pentru modeling. Anastasia Potapova (20 de ani, locul 68 mondial) este una din cele mai frumoase jucătoare de tenis.

Aceasta este fost lider la junioare și campioană la Wimbledon în cadrul aceleiași categorii de vârstă. Cu toate că are câteva victorii uriașe la activ în carieră, a recunoscut că primește des mesaje în care este îndemnată să renunțe la sportul pe care îl iubește pentru a începe o carieră de model.

Cea din urmă a spus că e plăcut într-un fel acest lucru, dar oamenii nu văd totul în ansamblu. Cu toate astea, nu este deranjată că i se spune constant să se facă fotomodel.