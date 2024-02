Mâncărurile românești care i-au înnebunit pe japonezi. Fac furori printre asiatici

Andra Grosu, o tânără originară din Iași, deține un restaurant cu preparate tradiționale românești în Japonia. Ea a deschis localul în 2018, iar în curând îl va deschide și pe al doilea. Andra Grosu s-a stabilit definitiv în Japonia de mai bine de 20 ani.

Restaurantul ei face furori în Țara Soarelui Răsare, iar japonezii sunt de-a dreptul fascinați de gastronomia românească. Preparatele românești sunt savurate de oaspeții japonezi, american și francezi. În plus, în locație pot descoperi și portul tradițional românesc, conform știridiaspora.ro.

„Am avut posibilitatea să am acces la un spațiu pentru a deschide un restaurant. Și la început am început cu cu pur și simplu o cafenea pentru că nu știam cam cât de deschiși vor fi japonezii la mâncarea românească. În timp am renunțat la conceptul de cafenea și am rămas pe cel de restaurant românesc.

Numele restaurantului are vreo semnificație anume ia și be nu știu dacă pronunț, trebuie să mă corectați sau da. Păi cum să nu? Eu vin din Iași și atunci IA și BB, Iași bea și cumva s-au legat caracterele japoneze de din întâmplare l-am descoperit eu”, susține românca.