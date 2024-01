Unde poți mânca sarmale, ciorbă și ardei umpluți în Thailanda. Gustul este autentic, aproape ca la mama acasă. Cât costă

La fiecare început de an, majoritatea oamenilor preferă să plece în țări exotice, departe de frigul din România. Cei mai mulți aleg să meargă în Thailanda, una dintre cele mai vizitate țări exotice din lume, după China. Milioane de turiști explorează anual Thailanda, pentru peisajele mirifice, dar și pentru preparatele culinare. Însă puțini știu că în Thailanda există și un restaurant care servește doar mâncare tradițională românească.

Thailanda are una dintre cele mai mari bucătării din lume, iar cei care merg acolo sunt înnebuniți după mâncărurile aromatizate cu ierburi, mirodenii și rădăcinoase. Se știe că fiecare popor are specialitățile sale culinare, așa cum se întâmplă și cu poporul românesc. Mâncărurile tradiționale de la noi din țară au ajuns să fie extrem de apreciate pe toate continentele. Și asta datorită unor români care au ales să ducă peste hotare gusturile autentice românești.

Este și cazul Danielei Milenti, o antreprenoare originară din Hâncești, care a decis să deschidă un restaurant cu specific tradițional moldovenesc în Thailanda. Împreună cu soțul ei, românca a pus bazele localului în anul 2021. Restaurantul care servește sarmale, ciorbă, ardei umpluți, plăcinte cu brânză sau mămăligă se află în orașul Phuket, și este destul de tranzitat.

Daniela Milenti a declarat că este pasionată încă din copilărie de bucătărie, iar când a avut posibilitatea să deschidă un restaurant, tânăra nu a stat pe gânduri nicio clipă. Așa a ajuns în Thailanda, unde deține un mic local cu produse tradiționale românești.

„Împreună cu soțul am deschis un mic restaurant în Phuket. Am fost surprinși plăcut de succesul pe care îl are bucătăria moldovenească în Thailanda”, a spus tânăra, conform diez.md.