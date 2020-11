Mâncărurile gătite care ne îngrașă. Greșeala pe care toți românii o fac de sărbători

Mâncărurile tradiționale sunt un chin pentru cei mai gurmanzi dintre noi, mai cu seamă de sărbători. Ce greșeală facem cu toții la prepararea meselor de sărbători? Care sunt obiceiurile deloc benefice pe care le au gospodinele?

Ce greșeli faci în bucătărie? Greșeala pe care o fac românii

Mâncarea făcută în casă e clar cea mai bună și sănătoasă. Știi mereu ce pui în ea, o prepari fix după bunul plac, iar ingredintele sunt la alegerea ta. Cu toate astea, se pot strecura greșeli fără să ne dăm seama, greșeli care ne fac să dublăm sau să triplăm numărul de calorii. Ciorba e una din mâncărurile de bază ale noastre, iar deși teoretic nu îngrașă, trebuie să avem mare grijă la cum o pregătim. De asemenea, tocănițele păcătoase și pline de ulei și de sosuri sunt în topul felurilor de mâncare care pot să ne adauge kilograme în plus. Eva Iorțan, medic nutriționist, susține că nici la ciorbă și nici la felul al doilea nu trebuie să alegem carne grasă, iar fiecare lingură de ulei în plus în timpul pregătirii înseamnă alte sute de calorii în plus care nu au un aport la gust.

„Ciorba cu legume fără carne sau cu puţină carne slabă, toate fierte şi drese apoi cu puţin borş, nu îngraşă. Dacă însă călim legumele în ulei înainte de a le pune la fiert, dacă adăugăm vegeta, care are multă sare, sau dacă folosim carne grasă, atunci ciorba ne va îngrăşa. Evitaţi să folosiţi afumătură, chiar dacă este gustoasă. De asemenea, atunci când mâncaţi ciorba nu o dregeţi cu smântână. Dacă vă place acest gust, puteţi pune în farfurie o linguriţă de iaurt care nu are multe calorii. Sfatul meu este ca ciorba să fie servită fără pâine. Dacă totuşi nu se poate, atunci nu depăşiţi mai mult de o felie de pâine la porţie de ciorbă”

Eva Iorțan (Sursa: adevărul.ro)

Cum te poate îngrășa o salată?

Ai crede că nu poți să dai greș cu o salată, singurul fel care te ajută să ai o alimentație corectă și se află în toate dietele, dar nu e așa. Salatele sunt într-adevăr foarte bune pentru sănătate, cu excepția celor făcute cu ingrediente grase și complexe și a acelora în care există ulei de floarea soarelui. De asemenea, nu e indicat să faci un dresing pentru salată din smântănă sau cu un adaos de zahăr. Poți pune, însă, puțin iaurt, iar la salatele de crudități să te ferești de maioneză.

„Nu faceţi dressing pentru salată din smântână sau cu adaos de zahăr. Puteţi pune puţin iaurt. La salatele de crudităţi cu ţelină, morcov sau măr nu adaugaţi în niciun caz maioneză. Puteţi folosi tot iaurt cu mirodenii pentru aromă”, mai spune specialistul.