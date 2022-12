Mâncarea pe care Smiley nu o mai consumă deloc: ‘Îmi dădea reflux’

Ruxi Opulenta a intrat în echipa de culise a emisiunii Vocea României și a reușit să afle detalii inedite din viața juraților. Ce a descoperit despre Smiley. Iubitul Ginei Pistol a dezvăluit care este preparatul culinar la care a renunțat definitiv. Fanii habar nu aveau de acest lucru.

Smiley este, fără îndoială, unul dintre cei mai apreciați și reputați artiști ai industriei muzicale autohtone, fiind îndrăgit de milioane de români din toate colțurile țării.

Juratul de la Vocea României a fost mereu deschis cu fanii săi, fiind extrem de activ și pe rețelele sociale, acolo unde le împărtășește internauților tot ce se întâmplă în viața lui de zi cu zi. Cu toate acestea, se pare că există anumite lucruri despre Smiley pe care nici fanii nu le cunoșteau.

Recent, partenerul de viață al Ginei Pistol a făcut dezvăluiri incredibile, în culisele emisiunii pe care o jurizează la PRO TV, Smiley mărturisind o curiozitate inedită despre el lui Ruxi, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Smiley a dezvăluit care este mâncarea la care a renunțat complet, de ceva vreme, deoarece îi provoca un anumit disconfort digestiv. Întrebat dacă îi place zacusca, solistul a explicat de ce nu mai consumă acest preparat.

„Nu. Am mâncat multă zacuscă atunci când m-am mutat la București. Tot timpul mâncam seara și îmi dădea reflux. Am mâncat până mi-a ieșit pe urechi”, a recunoscut Smiley la Vocea României.

Smiley a trecut, recent, printr-o situație neplăcută. Artistul s-a trezit cu telefonul furat, în timp ce se afla într-o călătorie în Berlin, Germania.

„Toată lumea m-a întrebat cum mi s-a furat. Să vă explic: foarte simplu. Cel mai vechi truc din carte. Eram la masă la un restaurant, ascultam o piesă la telefonul prietenului meu. Telefonul era în dreapta, lângă mine, pe masă.

A venit un băiat cu o foaie să ne ceară ceva, n-am înțeles în ce limbă vorbea, eu eram atent la ce ascultam la telefon.

Prietenul meu i-a zis «N-avem nevoie. Du-te!», el și-a pus foaia peste telefonul meu și când a plecat, a plecat cu tot cu foaie și cu telefon.

Eu după ce am terminat de ascultat ce aveam de ascultat, adică o piesă frumoasă, m-am uitat după telefon și am zis – Pfaaa, mi-a furat telefonul! Am fugit, m-am uitat să văd dacă-l mai văd. Nu l-am mai văzut, evident, s-a dus.”, a povestit Smiley pe Instagram.