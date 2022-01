Mama lui Mihai Mitoșeru, decizie uluitoare la 1 an de la operația pe creier. Ce va face femeia EXCLUSIV

Marea artistă Camelia Mitoșeru, una dintre „reginele” Teatrului de Revistă, revine în forță, pe scenă. La aproape un an de la operația suferită pe creier, revine în spectacolul „Galele Savoy-in memoriam Puiu Călinescu”. Actrița de comedie ne încântă cu intervențiile sale savuroase și în emisiunile de divertisment de la Antena 1. Artista ne-a povestit, cu emoție, despre regretatul ei prieten, Puiu Călinescu. Alături de acesta, preț de 15 ani, a strâns un munte de aplauze. A vorbit și despre adoratul ei fiu, Mihai Mitoșeru, dar și despre fostul soț. O poveste de viață impresionantă, presărată cu necazuri, dar și cu imense bucurii.

Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, așteaptă cu nerăbdare revenirea pe scenă, în spectacolul de la Teatrul de revistă ”Constantin Tănase”, din București. Spectacolul este programat pe 29 ianuarie, de la ora 19.00. Marea artistă, care anul trecut a suferit o delicată operație pe creier, este pregătită să bucure din noul publicul:

„Mă simt foarte bine acum. Pe 3 februarie se împlinește un an de la operație. Nu am nimic, nicio interdicție. Dar, nici înainte nu am avut nimic. Mă dusesem doar la un simplu control. Mi-au depistat acel meningiom imens (tumoră benignă), pe care cred că îl aveam de mulți ani.

Era foarte mare, mai avea un pic și-mi acoperea tot creierul. Operația a durat 8 ore, la un spital particular. După operație, am vorbit perfect. Mulțumesc lui Dumnezeu și Profesorului Ciurea, care m-a operat, la o clinică particulară!”, spune Camelia Mitoșeru.