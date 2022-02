Mama lui Culiță Sterp rupe tăcerea despre divorțul fiului de Carmen de la Sălciua: „A greșit” EXCLUSIV

Mama lui Culiță Sterp a făcut pentru playtech.ro o scurtă paralelă între cele două nurori ale sale și spune că într-un fel îl înțelege pe băiatul său cel mare după ce acesta a eșuat în primul său mariaj, cel cu vedeta numită Carmen de la Sălciua. ”. Ea a adăugat că fosta noră pare că nu s-a luptat deloc pentru soarta fiului ei și a soțului său, Culiță.

Ce spune mama lui Culiță Sterp despre divorțul lui de fosta soție?

Mama fraților Culiță și Iancu Sterp e mândră de băieții ei, dar nu trage mari speranțe că își va vedea prea curând copiii căsătoriți cu acte în regulă. Cea supranumită „Mama Geta” e însă foarte directă și spune că într-un fel îl înțelege pe băiatul său cel mare, Culiță, după ce acesta a eșuat în primul său mariaj, cel cu vedeta numită Carmen de la Sălciua. Ea a făcut pentru impact.ro o scurtă paralelă între cele două nurori ale sale.

„Carmen, vă spun sincer, s-a integrat foarte bine și foarte repede în familia noastră. Chiar m-a bucurat treaba asta, fiindcă știți și dumneavoastră cum e cu poveștile astea dintre mama soacră și noră. Dar cu Carmen nu am avut probleme pe partea asta. Dezamăgirea a venit mai târziu, când Carmen și-a părăsit casa și soțul.

Am fost dezamăgită foarte tare. Ea ar fi trebuit, după mintea mea, să nu facă asta, să plece la prima problemă. Poate că a avut dreptate și Culiță a greșit. Bărbatul e diferit față de noi femeile, așa că poate mai trebuie să-l lași să experimenteze. Nu spun doar eu asta, o spun și cei mai în vârstă ca mine!

Nu știu dacă ce se spune e pe placul tuturor, dar eu tot cred că a greșit când a lăsat casa goală și a plecat. Ce fel de iubire a fost între ei, dacă la primul hop a și zburat din cuib?” s-a întrebat retoric „Mama Geta”. Ea a adăugat că în acest mod fosta noră pare că nu s-a luptat deloc pentru soarta fiului ei și a soțului său, Culiță.

„Daniela e altfel”

Despre actuala sa noră, mama lui Culiță susține însă că lucrurile sunt diferite:

„Spre deosebire de Carmen, Daniela e altfel. E mult mai rezervată cu noi, familia. Spune doar ce are de spus, apoi se duce în treburile ei!”. „Mama Geta” crede că avantajul e clar de partea Danielei, fiindcă ea împarte acum cu Culiță și soarta unui copil. „Când ai un copil, după mine, lucrurile se schimbă. Trebuie să gândești pentru toți, și pentru tine, și pentru bărbat, și pentru micuț. De altfel, m-aș bucura foarte tare dacă cei doi, Culiță și Daniela, ar mai face încă un copil. Noi suntem casă primitoare și familie mare. Așa că e loc și de trei sau patru copii, chiar, cum am și eu!”, adaugă „mama Geta”.

Ce le-a promis băieților săi

Ea spune că le-a promis băieților ei că nu se va amesteca în treaba lor și ca atare încearcă să se țină de promisiune. „Mama Geta” dă asigurări că nici nu vrea un anume fel de noră și e sigură că nu ea are ultimul cuvânt de spus:

„Acum, după căsătoria ratată cu Carmen nu îl bat tare la cap pe Culiță pe povestea asta. Eu cred în el, mai ales că tuturor le-am cerut să nu mă facă de rușine. Nu doar lui Culiță, ci și Ilenei, Getei și lui Iancu. Acum cred că băiatul meu, Culiță, deschide bine ochii. Îi face mari cât cepele, ca să nu repete greșelile de mai înainte. Fratele său mai mic, spre exemplu, nici nu-mi spune ce și cum. Doar dispare zile bune sau chiar mai bine de o săptămână. Apoi, se întoarce acasă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat!”.

„Mama Geta” a dezvăluit și faptul că în acest an se va juca totuși la o nuntă frumoasă în familia Sterp, fiindcă Geta, cea de a doua sa fată, cea care-i poartă și numele mic de altfel, are nunta programată deja în luna octombrie. Cum două nunți în aceeași familie în același an nu există, băieții familiei Sterp se vor înscrie la rând abia de la anul. Cel mai devreme!