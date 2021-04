Mama Denisei Manelista trăiește o dramă de 4 ani. Ce face noapte de noapte, la ora 3 EXCLUSIV

Solista Denisa Răducu ”Manelista” a lăsat în urmă multă durere. Mămica ei ne-a făcut mărturisiri emoționante, la patru ani de când celebra ei fiică a părăsit această lume: ”De patru ani, mă trezesc la 3.00 dimineața, ora la care prințesa mea a murit, și mă uit pe Internet la pozele ei”, ne-a declarat, printre lacrimi, femeia îndoliată, în interviul pentru playtech.ro

Coșmarul mamei Denisei Răducu

”De patru ani, mă trezesc la 3.00 dimineața, ora la care prințesa mea a murit, și mă uit pe Internet la poze ei”.

În urmă cu patru ani, o veste șoc a surprins întreaga țară. Îndrăgita cântăreață de manele Denisa Răducu a fost răpusă, la doar 27 de ani, de o boală necruțătoare, cancer la ficat. A fost înmormântată ca o regină, fiind condusă, pe ultimul drum, de sute de persoane care au iubit-o și i-au apreciat talentul muzical.

Timpul a trecut, însă familia Denisei tot mai speră ca totul să fie doar un vis urât, un coșmar, iar fata lor cea mică să reapară în pragul ușii, așa cum o știau, surâzătoare: “Încerc să trec peste tot, că nu am încotro. De patru ani, mă trezesc la 3 dimineața, ora la care prințesa mea a murit, și mă uit pe Internet la pozele ei. Pe lângă asta, de patru ani, nu mai stau la masă, mănânc doar în picioare.

Pentru că fiica mea nu este și ea la masă, nu mai pot sta la masă, ca oamenii. Îmi mai imaginez că o să vină acasă, vorbesc cu mine că e plecată pe la concerte, prin America, și tot sper”, ne-a declarat Geta Răducu, pentru playtech.ro.

”I-am făcut fetei altar, aici, în casă”

Și tatăl Denisei Răducu este un munte de tristețe: ”I-am făcut fetei altar, aici, în casă. Pe pereți, am multe tablouri cu pozele ei, așa îmi alin dorul de ea”

Geta Răducu a trecut prin multe necazuri, după ce și-a pierdut fiica iubită: “Am avut și o perioadă îndelungată de depresie, dar mi-am refăcut viața și băiatul actualului soț are un băiat și ne-a făcut bucuria să ne facă bunici. Acum are doi ani și el a reușit să mă scoată din depresie”. Și tatăl Denisei este trist. Contactat de reporterii Impact.ro ne-a spus: ”Merg zilnic la cimitir, la Denisa, să îi aprind o lumânare și să vorbeasc cu ea. I-am făcut altar, aici, în casă, pe pereți am multe tablouri cu pozele ei, ca să-mi mai alin dorul de ea”.

Denisa ”Manelista” Răducu a încetat din viață la vârsta de 27 de ani, la scurt timp după ce fusese diagnosticată cu cancer la ficat

Denisa ”Manelista” a murit la vârsta de 27 de ani, pe 23 iulie 2017, din cauza cancerului la ficat. Decesul a survenit cu câteva luni înainte de a îmbrăca rochia de mireasă, de a se căsători cu un om de afaceri stabilit în Spania.Denisa și-a investit banii din muzică în două case și o mașină de lux, pe care le-a moștenit sora ei, Adelina. Familia ei și foștii impresari duc un război pe banii artistei, din drepturile de autor, ei căutându-și dreptatea în Tribunal.