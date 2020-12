Mama Denisei Manelista, declarații crunte la 3 ani de la moartea fiicei. Ți se rupe sufletul de ea

Mama Denisei Răducu varsă răuri de lacrimi de când fiica sa a trecut la cele veșnice. Nimic nu poate umple golul pe care cântăreața l-a lăsat în sufletul ei. Astăzi, la 3 ani de la tragedie, femeia a povestit câteva episoade din viața îngerului ei, după cum aceasta își numește fata plecată la ceruri.

Declarații sfârșietoare la 3 ani de la moartea Denisei. Mama sa este cuprinsă de durere

Denisa Răducu s-a stins din viață pe 23 iulie 2017, la 27 de ani, în apartamentul său dintr-un complex din București. Aceasta a fost internată la spitalul ”Sfântul Luca” în ultimele zile din viață, acolo unde sunt primiți toți pacienții în fază terminală, însă a fost externată deoarece organismul ei a răspuns pozitiv tratamentului cu medicamente naturiste pe care l-a urmat. Intepreta de manele suferea de mulți ani de o boală grea la ficat. Netratată la timp, aceasta a ajuns să-i macine întreg corpul.

Geta Marin, mama vedetei, trece și acum prin momente cumplite. Femeia a mărturisit într-un interviu pentru revista ”Taifasuri” că o visează seară de seară pe fiica sa. „Pentru mine, Denisa nu a murit niciodată, ea doar a plecat în turneu. Trăiesc doar ca să-i împart pomană. Mi se rupe sufletul, atât de dor îmi este de fata mea deșteaptă și cuminte, de îngerul meu… Atunci când a murit, am început să urlu de durere și mi-au dat niște calmante, apoi îmi venea să joc. După o săptămână mi-am revenit, dar în fiecare noapte, la ora 12:00, mă duceam la cimitir”, a povestit Geta Marin.

Cum i-a apărut în vis?

„O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit „Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa”. În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură. Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna”, a mai spus femeia.

Totodată, aceasta a povestit și un episod din copilăria Denisei. „Mi-amintesc de momentul când era mică, puțin mai dofolană și îi împleteam codițe. Erau momente când o mai trăgeam de păr, fără să vreau, dar nimic nu spunea, chiar dacă o durea. Cred că avea vreo 7-8 ani, iar pe la 10 ani îi împleteam părul sub formă de spic. Întotdeauna înainte de Paște, Denisei și Adelinei le cumpăram rochițe și fustițe”.