Mama Deliei, grave probleme de sănătate: “Nu pot să fac lucrurile pe care le făceam înainte”

Mama Deliei a avut grave probleme de sănătate. Medicii i-au descoperit o tumoră. Interpreta de muzică populară a declarat că nu poate face lucrurile pe care le făcea înainte. Cum se simte acum?

Gina Matache, mama Deliei, a trecut printr-o perioadă grea, despre care nu a vorbit până acum. Invitată în platoul emisiunii ”Star Marinal” de la Antena Stars, interpreta de muzică populară a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate, operația prin care a trecut și perioada de recuperare.

Cântăreața a avut o tumoră benignă la braț, de care a scăpat. Acum se află în perioada de recuperare, dar mici probleme încă există, vedeta susținând că face lucruri doar cu mâna dreaptă.

„Am avut o tumoră la braţ. Am scăpat de ea şi mi s-a spus că este benignă şi că urmează o perioadă de recuperare. Fac lucrurile doar cu mâna dreaptă. Era o tumoră ţinută sub observaţie de vreo trei, patru ani. Când a început să crească, am decis că e mai bine să scăpăm de ea”, a spus Gina Matache pentru Spynews.

”Eu nu pot să fac mare lucru cu mâna stângă. Nu pot să conduc, nu pot să fac lucruri pe care le făceam înainte”, a spus artista la Antena Stars.