Mama Antoniei, fata ucisă și arsă în Arad, a ajuns la tribunal. Ce le-a cerut magistraților. Detalii de ultimă oră

Mama Antoniei, fetița de doar 4 ani găsită incendiată pe un câmp din Arad, îl chemase în instanță pe tatăl biologic, cu un an înainte, într-o proces deschis pentru exercitarea autorității părintești.

Pe 23 noiembrie, cei doi trebuiau să se prezinte la tribunal în fața magistraților, în Buzău, pentru un nou termen al procesului deschis de femeie. Cu toate că micuța Antonia nu mai este în viață, judecătorii au decis amânarea cauzei, nu închiderea dosarului. Mama fetiței a cerut suspendarea procesului, prin avocat.

Următorul termen de judecată a fost stabilit pe data de 7 decembrie. De asemenea, femeia mai are un băiețel de 3 ani și un nou născut. Atunci când concubinul ei comitea crima, ea se afla în maternitate. Autoritățile au decis ca mama Antoniei să nu fie decăzută din drepturile părintești.

„Mama este mai ok, dar mai are mult de lucru pentru a depăşi situaţia respectivă (…) Mama Antoniei, fetiţa ucisă cu o săptămână în urmă, are toate şansele să nu fie decăzută din drepturile părinteşti (…)”